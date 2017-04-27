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19:30 (мск), источник: РБК

Храм Христа Спасителя повысит цену билета на смотровые площадки 9 мая

Цена билета на четыре смотровые площадки храма Христа Спасителя во время салюта 9 мая будет в три раза выше обычной и составит 750 рублей. Об этом рассказала помощница исполнительного директора Фонда храма Людимла Шмелева, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Шмелева объяснила повышение цен ростом расходов на электроэнергию и на уборку территории. Также «это объясняется тем, что на работу выходят дополнительно два лифтера, электромеханика и сотрудника видеонаблюдения», добавила она.

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Кроме того, подорожание билета Шмелева объяснила доплатами обслуживающим площадки за работу в выходные дни. В другие дни билет на смотровые площадки составляет 250 рублей, уточняет агентство.

Для ветеранов и инвалидов вход будет бесплатным, сказала Шмелева.

Власти Москвы ранее сообщали, что в местах проведения массовых мероприятий во время майских праздников будет ограничена продажа спиртного. Ограничения будут действовать 1, 8 и 9 мая.

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