Храм Христа Спасителя повысит цену билета на смотровые площадки 9 мая

Шмелева объяснила повышение цен ростом расходов на электроэнергию и на уборку территории. Также «это объясняется тем, что на работу выходят дополнительно два лифтера, электромеханика и сотрудника видеонаблюдения», добавила она.

В Москве в майские праздники ограничат продажу алкоголя

Кроме того, подорожание билета Шмелева объяснила доплатами обслуживающим площадки за работу в выходные дни. В другие дни билет на смотровые площадки составляет 250 рублей, уточняет агентство.

Для ветеранов и инвалидов вход будет бесплатным, сказала Шмелева.

Власти Москвы ранее сообщали, что в местах проведения массовых мероприятий во время майских праздников будет ограничена продажа спиртного. Ограничения будут действовать 1, 8 и 9 мая.