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18:02 (мск), источник: РИА Крым

Константинов о ЯМЭФ-2017: это самый успешный форум за последние годы

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). III Ялтинский международный экономический форум — самый успешный за последние годы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Депутаты Государственного совета участвовали в III Ялтинском международном экономическом форуме, на всех площадках и во всех дискуссиях. Это самый успешный форум за последние годы. Впервые его удалось вывести на такой высокий уровень. Это и новые проекты, которые реализуются, и люди, готовые в дальнейшем участвовать в развитии Крыма, инвестировать в ту или иную отрасль. А для власти это шанс сделать выводы. Этот форум стал рабочим и живым», — заявил Владимир Константинов.

При этом он подчеркнул, что в этом году иностранцы стали гораздо активнее участвовать в дискуссиях на площадках ЯМЭФ.

«В предыдущие годы иностранцы изучали, что такое Крым. Это называется “политический туризм”. Но сегодня уже звучали конкретные предложения. Приехали предприниматели, которые знают ситуацию с санкциями и готовы работать в таких условиях. Были большие и жаркие дискуссии по поводу отмены санкций, работы в Крыму и России», — рассказал Владимир Константинов, при этом указав на то, что угрозы Украины о преследовании иностранных гостей выглядят «комично» и «никто на это не обращал внимания».

При этом Константинов отметил, что одна из главных отраслей, которая интересовала гостей форума — строительство.

«Строительство сейчас одна из отраслей, демонстрирующих большой рост, и, конечно, любой рост привлекает. В первую очередь интересует подрядчиков из российских регионов. У нас реализуется большая Федеральная целевая программа и каждый старается себя в ней найти, найти способ попасть на этот рынок», — сказал Владимир Константинов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), 20—22 апреля в Крыму прошел III Ялтинский международный экономический форум. В нем приняли участие более 220 участников из 46 стран. Общая сумма инвестиционных соглашений и меморандумов, подписанных на форуме составила 112 миллиардов рублей.

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