Константинов о ЯМЭФ-2017: это самый успешный форум за последние годы

«Депутаты Государственного совета участвовали в III Ялтинском международном экономическом форуме, на всех площадках и во всех дискуссиях. Это самый успешный форум за последние годы. Впервые его удалось вывести на такой высокий уровень. Это и новые проекты, которые реализуются, и люди, готовые в дальнейшем участвовать в развитии Крыма, инвестировать в ту или иную отрасль. А для власти это шанс сделать выводы. Этот форум стал рабочим и живым», — заявил Владимир Константинов.

При этом он подчеркнул, что в этом году иностранцы стали гораздо активнее участвовать в дискуссиях на площадках ЯМЭФ.

«В предыдущие годы иностранцы изучали, что такое Крым. Это называется “политический туризм”. Но сегодня уже звучали конкретные предложения. Приехали предприниматели, которые знают ситуацию с санкциями и готовы работать в таких условиях. Были большие и жаркие дискуссии по поводу отмены санкций, работы в Крыму и России», — рассказал Владимир Константинов, при этом указав на то, что угрозы Украины о преследовании иностранных гостей выглядят «комично» и «никто на это не обращал внимания».

При этом Константинов отметил, что одна из главных отраслей, которая интересовала гостей форума — строительство.

«Строительство сейчас одна из отраслей, демонстрирующих большой рост, и, конечно, любой рост привлекает. В первую очередь интересует подрядчиков из российских регионов. У нас реализуется большая Федеральная целевая программа и каждый старается себя в ней найти, найти способ попасть на этот рынок», — сказал Владимир Константинов.