Омелян анонсировал строительство метро до Борисполя

«Я вчера разговаривал с Владимиром Кличко, обсуждали продолжение за частные средства линии метро от станции “Бориспольская” до Борисполя с ответвлением к аэропорту. Оптимальным считаю вариант легкого метро, которое бы выходило на поверхность там, где сейчас станция “Бориспольская”», — сказал Омелян.

Министр отметил, что современные крупные города, тем более столицы, имеют связь аэропортов с центром города с помощью рельсового транспорта.

Омелян отметил, что после прихода в Украину лоукостера Ryanair при отсутствии метро до аэропорта складывается нелогичная ситуация, когда билет в европейскую страну будет стоить 20 евро, а проезд из аэропорта до Киева — 10 евро.