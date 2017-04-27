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17:42 (мск), источник: Капитал

Омелян анонсировал строительство метро до Борисполя

В Мининфраструктуры планируют возобновить проект строительства рельсового сообщения Киева с Борисполем с заходом в аэропорт. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает abcnews.

Источник: Капитал

«Я вчера разговаривал с Владимиром Кличко, обсуждали продолжение за частные средства линии метро от станции “Бориспольская” до Борисполя с ответвлением к аэропорту. Оптимальным считаю вариант легкого метро, которое бы выходило на поверхность там, где сейчас станция “Бориспольская”», — сказал Омелян.

Министр отметил, что современные крупные города, тем более столицы, имеют связь аэропортов с центром города с помощью рельсового транспорта.

Омелян отметил, что после прихода в Украину лоукостера Ryanair при отсутствии метро до аэропорта складывается нелогичная ситуация, когда билет в европейскую страну будет стоить 20 евро, а проезд из аэропорта до Киева — 10 евро.

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