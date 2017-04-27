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18:55 (мск), источник: Ежедневник.by

Российско-белорусские отношения по нефти отрегулированы до 2024 года, по газу — до 2019 года

Поставки нефти из России в Беларусь в объеме 24 млн тонн в год восстановлены.

Источник: Ежедневник.by

Договоренности Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина по нефти и газу, достигнутые на встрече 3 апреля в Санкт-Петербурге, полностью выполняются. Об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, передает БЕЛТА.

«Договоренности абсолютно выполняются», — сказал вице-премьер. Он напомнил, что президенты дали правительствам жесткий 10-дневный срок для полного урегулирования ситуации в нефтегазовой сфере. 13 апреля сторонами были подписаны все необходимые документы.

По словам Владимира Семашко, всего было подписано 7 документов: три межправительственных соглашения, контракты с «Газпромом» и др.

«Что эти документы дали. Во-первых, мы восстановили объем поставок нефти — 24 млн тонн в год. По нефти отношения отрегулированы до 2024 года включительно. С нас снято невыгодное для нас обязательство поставлять в Россию 1 млн т высокооктанового топлива. Все поставки нефти будут идти только трубопроводом, это выгодно, т.к. железнодорожные поставки нерентабельны», — сказал Владимир Семашко По газу взаимоотношения отрегулировали до 2019 года включительно, добавил вице-премьер.

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