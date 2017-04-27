Российско-белорусские отношения по нефти отрегулированы до 2024 года, по газу — до 2019 года
Поставки нефти из России в Беларусь в объеме 24 млн тонн в год восстановлены.
Поставки нефти из России в Беларусь в объеме 24 млн тонн в год восстановлены.
Договоренности Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина по нефти и газу, достигнутые на встрече 3 апреля в
«Договоренности абсолютно выполняются», — сказал
По словам Владимира Семашко, всего было подписано 7 документов: три межправительственных соглашения, контракты с «Газпромом» и др.
«Что эти документы дали.