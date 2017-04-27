Российско-белорусские отношения по нефти отрегулированы до 2024 года, по газу — до 2019 года

Договоренности Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина по нефти и газу, достигнутые на встрече 3 апреля в Санкт-Петербурге, полностью выполняются. Об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, передает БЕЛТА.

«Договоренности абсолютно выполняются», — сказал вице-премьер. Он напомнил, что президенты дали правительствам жесткий 10-дневный срок для полного урегулирования ситуации в нефтегазовой сфере. 13 апреля сторонами были подписаны все необходимые документы.

По словам Владимира Семашко, всего было подписано 7 документов: три межправительственных соглашения, контракты с «Газпромом» и др.