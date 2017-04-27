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17:58 (мск), источник: УНИАН

НКРЭКУ обнародовала постановление об отмене абонплаты за газ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала Постановление от 10 апреля 2017 года, которым было отменено разделение тарифа на газ для потребителей на стоимость газа как товара и плату за его доставку (абонплату).

Источник: УНИАН

Текст этого постановления сегодня был опубликован в газете «Урядовый курьер».

Согласно документу, это постановление вступит в силу со дня, который следует за днем его публикации, то есть с 28 апреля.

Как сообщал УНИАН, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ должен был состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»). Последняя рассчитывается, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По оценкам экспертов, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, может вырасти в среднем в 1−4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика — увеличиться в среднем в 5−8 раз. Также новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.

Данное решение вызвало критику со стороны представителей правительства, в частности, премьер-министра Владимира Гройсмана и министра социальной политики Андрея Ревы. Последний заявил, что введение абонплаты за газ повысит конечную стоимость газа для 4,5 млн украинцев. По его словам, в бюджете не предусмотрены средства для субсидирования такого повышения.

4 апреля Администрация президента опубликовала заявление Петра Порошенко, в котором говорится, что действие данного постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должно быть приостановлено. Также президент обратился к Нацкомиссии и Кабмину с призывом прийти к согласованному решению, которое бы предусматривало неповышение тарифов.

10 апреля Нацкомиссия отменила действие своего постановления о введение абонплаты за газ.

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