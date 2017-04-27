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18:56 (мск), источник: РИА Крым

Константинов: список запрещенных для строительства объектов будет меняться

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). Уже составлен список из 500 объектов, на которых запрещено строительство, и в зависимости от изменений, которые произойдут на тех или иных объектах, он будет пополняться или сокращаться. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, комментируя мораторий, введенный на капитальное строительство в Республике.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Этот вопрос урегулирован. Здесь нет никакой революции. На эту минуту все объекты, у которых есть разрешение на строительство, полученное в законном порядке и без нарушений, продолжают работу. Сегодня будет опубликован список на 500 объектов, где запрещено строительство. Этот список будет уменьшаться по мере того, как будут приводиться в порядок документы, или добавляться, если кто-то начал незаконное строительство», — пояснил Владимир Константинов.

В качестве примера спикер Госсовета привел ситуацию, когда вместо предусмотренного объекта выстраивают другой.

«Как пример, если на месте гаража “выросла” гостиница, идет проверка, которая выясняет, что на стадии прохождения экспертизы вписываются разные помещения: технические комнаты и тому подобное. Все эти комнаты потом и превращаются в гостиницу. К сожалению, такое происходит и в “российской истории”. Скажем откровенно, это недоработка чиновников на уровне экспертизы, выдачи разрешений на строительство, районных администраций. Если это не остановить, то Крым завтра застроят», — рассказал Владимир Константинов, также акцентировав внимание на том, что в Крыму необходимо урегулировать и вопрос наличия парковок на строящихся объектах.

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Он также подчеркнул, что все, кто попал в «черный список», могут оспорить это решение.

«Если кто-то считает, что по отношению к его объекту принято несправедливое решение, предоставьте документы или исправьте недочеты. Но если вы построили вместо гаража гостиницу, этого никто никогда не узаконит», — заверил Владимир Константинов.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), распоряжением главы Республики Крым Сергея Аксенова от 24 апреля до 1 января 2018 года запрещено капитальное строительство в восьми городах и шести районах Республики до проверки разрешительной документации по строительству указанных объектов Архитектурным градостроительным советом Республики Крым. При этом Аксенов пояснил, что распоряжение «носит сугубо временный характер», мораторий продлится максимум месяц.

В четверг, 27 апреля, архитектурно-градостроительный совет РК определил около 500 объектов, на которых строительство будет запрещено.

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