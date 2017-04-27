Константинов: список запрещенных для строительства объектов будет меняться

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Этот вопрос урегулирован. Здесь нет никакой революции. На эту минуту все объекты, у которых есть разрешение на строительство, полученное в законном порядке и без нарушений, продолжают работу. Сегодня будет опубликован список на 500 объектов, где запрещено строительство. Этот список будет уменьшаться по мере того, как будут приводиться в порядок документы, или добавляться, если кто-то начал незаконное строительство», — пояснил Владимир Константинов.

В качестве примера спикер Госсовета привел ситуацию, когда вместо предусмотренного объекта выстраивают другой.

«Как пример, если на месте гаража “выросла” гостиница, идет проверка, которая выясняет, что на стадии прохождения экспертизы вписываются разные помещения: технические комнаты и тому подобное. Все эти комнаты потом и превращаются в гостиницу. К сожалению, такое происходит и в “российской истории”. Скажем откровенно, это недоработка чиновников на уровне экспертизы, выдачи разрешений на строительство, районных администраций. Если это не остановить, то Крым завтра застроят», — рассказал Владимир Константинов, также акцентировав внимание на том, что в Крыму необходимо урегулировать и вопрос наличия парковок на строящихся объектах.