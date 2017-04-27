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18:42 (мск), источник: БЕЛТА

Средний размер пенсий в марте в 2,1 раза превысил БПМ для пенсионеров

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний размер пенсий составил в марте текущего года Br297,7 — в 2,1 раза выше бюджета прожиточного минимума для пенсионеров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального статистического комитета.

Источник: БЕЛТА

В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты бюджет прожиточного минимума для пенсионеров в ценах декабря 2016 года в расчете на месяц на период с 1 февраля по 30 апреля составляет Br138,8.

По данным Белстата, средний размер пенсий по возрасту в марте нынешнего года составил Br306,1; по инвалидности — Br273,4; по случаю потери кормильца — Br204,1; социальных пенсий — Br167,9.

В органах по труду, занятости и социальной защите в марте на учете состояло 2 618,9 тыс. пенсионеров.

В первом квартале текущего года государственная адресная социальная помощь (ГАСП) была предоставлена 88,6 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года число получателей ГАСП увеличилось на 11,3 тыс. человек, или на 14,6%.

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