Средний размер пенсий в марте в 2,1 раза превысил БПМ для пенсионеров

В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты бюджет прожиточного минимума для пенсионеров в ценах декабря 2016 года в расчете на месяц на период с 1 февраля по 30 апреля составляет Br138,8.

По данным Белстата, средний размер пенсий по возрасту в марте нынешнего года составил Br306,1; по инвалидности — Br273,4; по случаю потери кормильца — Br204,1; социальных пенсий — Br167,9.

В органах по труду, занятости и социальной защите в марте на учете состояло 2 618,9 тыс. пенсионеров.

В первом квартале текущего года государственная адресная социальная помощь (ГАСП) была предоставлена 88,6 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года число получателей ГАСП увеличилось на 11,3 тыс. человек, или на 14,6%.