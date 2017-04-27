Растаможка авто с пробегом в Казахстане подешевела

Согласно документу, для новых бензиновых авто с двигателем объёмом от 1 500 до 3 000 кубов, для новых дизельных объёмом до 1 500 кубов, а также для всех категорий машин, бывших в употреблении до 7 лет, растаможка подешевела на 1%, но всё равно осталась немаленькой — 19%.

Ставки на новые бензиновые авто с объёмом двигателя от 0 до 1 500 куб. см и свыше 3 000 куб. см, а также на дизельные с объёмом свыше 1 500 куб. см прежние — 15% от таможенной стоимости.