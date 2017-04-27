Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Генштаб предупредил о возможности скрытого удара по России
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Краснодар» обыграл «Амкар» в матче чемпионата России
Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались
В России начались продажи «китайца» за миллион
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
15Роботы в Пальмире
11Подготовка техники к Параду Победы
9Юбилей Корейской народной армии
19:54 (мск), источник: Profinance.kz

Растаможка авто с пробегом в Казахстане подешевела

Таможенные пошлины на транспортные средства старше 7 лет стали ниже на 2%. Соответствующий приказ министра национальной экономики РК, изданный под номером 58, вступил в силу в первых числах апреля.

Источник: Reuters

Согласно документу, для новых бензиновых авто с двигателем объёмом от 1 500 до 3 000 кубов, для новых дизельных объёмом до 1 500 кубов, а также для всех категорий машин, бывших в употреблении до 7 лет, растаможка подешевела на 1%, но всё равно осталась немаленькой — 19%.

Ставки на новые бензиновые авто с объёмом двигателя от 0 до 1 500 куб. см и свыше 3 000 куб. см, а также на дизельные с объёмом свыше 1 500 куб. см прежние — 15% от таможенной стоимости.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Астане утвержден список бесплатных курсов по рабочим профессиям
Путин и Абэ договорились о совместных действиях на Курилах
Генерала Дениса Сугробова приговорили к 22 годам тюрьмы
Корабль ЧФ РФ затонул после столкновения у пролива Босфор
Падалка обвинил главу ЦПК во лжи, кумовстве и дезертирстве
В Париже против протестующих детей применили слезоточивый газ
Квят на Гран-при России выступит в шлеме с изображением торпеды
В «Открытую Россию» пришли с обыском
Спорт
«Краснодар» обыграл «Амкар» в матче чемпионата России Пермяки потерпели первое поражение на своем поле в текущем сезоне
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь