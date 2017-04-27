В Беларуси участились жалобы потенциальных покупателей объектов недвижимости на действия риелторов

По словам Дианы Подлесской, тенденция к увеличению числа таких обращений наблюдается на протяжении последнего года. Зачастую граждане просто указывают факт нарушения законодательства, не называя при этом конкретное агентство, поскольку боятся, что сделка будет сорвана.

Проведенный анализ показал, что, в частности, риелторы в нарушение правил понуждают потенциальных покупателей недвижимости заключать с ними договоры. Человек отзывается на размещенную от имени риелторской организации рекламу предлагаемого к продаже объекта недвижимости, а риелторы ему сообщают, что тот будет показан и сделка состоится в том случае, если будет заключен договор на оказание риелторских услуг. В противном случае возможная сделка умышленно срывается: потенциальный покупатель либо вообще не допускается к осмотру объекта, либо после его осмотра, но отказа заключить договор, узнает о невозможности приобретения им данного объекта.

Зачастую потенциальный покупатель просто не имеет возможности встретиться с продавцом. Порой риелторская организация, обосновывая свой отказ организовать осмотр объекта либо встречу покупателя и продавца, ссылается на якобы собственное решение последнего. Однако при проверке выясняется, что продавец не знал о наличии потенциального покупателя его квартиры.

В таком случае можно говорить о ненадлежащем исполнении риелторской организацией условий договора, заключенного с продавцом объекта недвижимости. Последнему важно получить оговоренные услуги и продать объект недвижимости. Поэтому риелторская организация должна принимать все меры к качественному выполнению своих обязательств перед продавцом, предлагая его недвижимость всем без исключения заинтересованным, а не искать только тех покупателей, которые готовы заключить договор.

В Минюсте отметили, что понуждение покупателя, который заинтересовался объектом недвижимости, предлагаемым риелторами к продаже в рамках договорных отношений с продавцом, к заключению договора не допускается. Потребитель вправе самостоятельно решать вопрос о необходимости этого.

При возникновении проблемных ситуаций следует обращаться к руководителю риелторской организации, который должен обеспечивать соблюдение законодательства и надлежащую работу сотрудников. Неисполнение своих функций является основанием для привлечения руководителя к ответственности. За защитой нарушенных прав в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения риелторской организацией условий договора можно обращаться в Министерство юстиции и главные управления юстиции облисполкомов и Минского горисполкома.