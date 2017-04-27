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23:03 (мск), источник: Ежедневник.by

В Жлобинском районе нашли залежи нефти

Информация о новом месторождении размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Источник: Ежедневник.by

Новая залежь нефти выявлена государственным предприятием «НПЦ по геологии» на Восточно-Доброгощанской площади, расположенной в Жлобинском районе Гомельской области. Работы велись в соответствии с Государственной программой «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016−2020 годы.

По предварительным данным, полученным при испытании продуктивного пласта в поисковой скважине, геологические запасы новой залежи составят от 350 тыс. т до 800 тыс. т.

Более точная оценка будет дана по результатам завершения испытаний, проводимых в настоящее время.

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