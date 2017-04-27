В Беларуси вакансий больше, чем официальных безработных

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального статистического комитета. Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, на конец марта текущего года составила 43,4 тыс. человек — на 18,9% меньше, чем на конец марта прошлого года, и на 1,6% больше, чем на конец февраля нынешнего. Уровень зарегистрированной безработицы на конец марта этого года составил 1% от экономически активного населения (год назад этот показатель равнялся 1,2%).

В I квартале 2017 года на учет было поставлено 61,5 тыс. человек, обратившихся за помощью в трудоустройстве, из них признано безработными 48,4 тыс. человек, или 78,6% от числа обратившихся. Оказано содействие в трудоустройстве 33,9 тыс. человек, в том числе 26,7 тыс. безработных, или 78,9% от количества всех трудоустроенных. На конец марта в общей численности зарегистрированных безработных женщины составляли 32,5%.

По данным Белстата, в экономике республики в феврале 2017 года было занято 4 367 тыс. человек (на 1,7% меньше, чем в феврале 2016 года). В общей численности занятого населения 2 982,4 тыс. человек, или 68,3%, составляли работники организаций (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности).

Организациями в феврале было принято на работу 39,5 тыс. человек (1,3% среднемесячной численности). В общей численности принятых работников доля приема на дополнительно введенные рабочие места составила 4,8%. Уволено по различным причинам 40,9 тыс. человек (1,4% среднемесячной численности). Коэффициент замещения работников (отношение числа принятых к числу уволенных) в феврале 2017 года составил 0,965 (в феврале 2016 года — 0,844).