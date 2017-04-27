Еще один банк решил самоликвидироваться

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает FinClub.

Соответствующий вопрос будет вынесен на повестку дня собрания акционеров банка 7 июня.

Банк «Финансовый партнер» планирует рассмотреть вопрос о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

Кроме того, финучреждение рассмотрит и утвердит план прекращения осуществления банковской деятельности.

Напомним, в середине июня все банки должны увеличить уставный капитал до 200 млн гривен, а в настоящее время уставный капитал банка «Финансовый партнер» составляет 125 млн гривен.

Ранее НБУ предложил мелким банкам, которые не смогут докапитализироваться, самоликвидироваться по упрощенной процедуре.

Напомним, Фонд гарантирования заявил о выводе 44 миллионов долларов из банка «Киевская Русь» его владельцем.