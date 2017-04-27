Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Чемпионка ОИ Великая возобновит карьеру в следующем сезоне
Хэмилтон: Пробки в Москве — это просто ужас
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
11Протест одного
22Цвет нации
8Возвращение христиан в Каракош
21:53 (мск), источник: Ipress.ua

Еще один банк решил самоликвидироваться

Банк «Финансовый партнер» заявил о том, что планирует прекратить банковскую деятельность.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает FinClub.

Соответствующий вопрос будет вынесен на повестку дня собрания акционеров банка 7 июня.

Банк «Финансовый партнер» планирует рассмотреть вопрос о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

Кроме того, финучреждение рассмотрит и утвердит план прекращения осуществления банковской деятельности.

Напомним, в середине июня все банки должны увеличить уставный капитал до 200 млн гривен, а в настоящее время уставный капитал банка «Финансовый партнер» составляет 125 млн гривен.

Ранее НБУ предложил мелким банкам, которые не смогут докапитализироваться, самоликвидироваться по упрощенной процедуре.

Напомним, Фонд гарантирования заявил о выводе 44 миллионов долларов из банка «Киевская Русь» его владельцем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МАУ впервые за три года получила прибыль в сумме 400 млн гривен
Путин и Абэ договорились о совместных действиях на Курилах
Генерала Дениса Сугробова приговорили к 22 годам тюрьмы
Корабль ЧФ РФ затонул после столкновения у пролива Босфор
Падалка обвинил главу ЦПК во лжи, кумовстве и дезертирстве
СМИ: Прокуратура Франции начала расследование по выборам ЧМ-2018
МИД РФ нашел нестыковки в докладе Франции по химоружию в Сирии
Сборная России с поражения стартовала на Чешских хоккейных играх
Спорт
«Краснодар» обыграл «Амкар» в матче чемпионата России Пермяки потерпели первое поражение на своем поле в текущем сезоне
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь