United Airlines достигла соглашения с пассажиром, силой снятым с рейса

Сообщается, что авиакомпания подтвердила, что соглашение было достигнуто, однако сумма компенсации не разглашается.

Ранее United Airlines объявила об изменении своей политики и запуске 10 нововведений после многочисленных скандалов с пассажирами. В заявлении сообщалось, что авиакомпания обязуется привлекать службу безопасности и снимать пассажиров с рейса только в случае реальной угрозы безопасности своих клиентов.