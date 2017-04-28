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10:27 (мск), источник: KaliningradToday

Антон Алиханов окинул взором «очень красивые, но запущенные места»

В Калининградской области 27 апреля врио губернатора Антон Алиханов отправился на Балтийскую косу, оценив состояние территории он пришел к неутешительному выводу: «С одной стороны есть очень красивые места, которые было бы неплохо развивать. С другой стороны — есть определенный элемент запущенности, много мусора».

На российской части косы проживают около 600 человек — менее одного процента от общего числа жителей муниципального района, хотя в летний сезон количество приезжает велико. Однако вот инфраструктура развита слабо, хотя есть планы по строительству аэродрома для гидропланов.

Алиханов признал, что сохранность памятника и развитие этой части Балтийской косы возможно только при условии проведения берегоукрепительных работ: «Уже проведены проектно-изыскательские работы по берегоукреплению той части косы, которая защищает поселок. Там потребуются не очень большие деньги. Думаю, мы сможем их найти и профинансировать составление сметной документации и дальнейшее строительство этого объекта. С фортом обсуждается проект передачи его в аренду по программе “рубль за метр”. Ищем инвестора. Но, конечно, без нашей поддержки, с точки зрения укрепления берега, этот объект вряд ли будет кому-то интересен. Там просто ничего невозможно сделать, если не остановить разрушение от воды», — заявил Антон Алиханов, сообщили KaliningradToday в правительстве Калининградской области.

Самый молодой губернатор России также отметил, что обустройство территории форта, скорее всего, будет проходить в формате государственно-частного партнерства: «У нас есть семь гектаров, в том числе под фортом и дальше, на пляже. Там можно построить легкие конструкции, кафе, места для отдыха, рекреации. Не думаю, что это какой-то сверхбизнес, поэтому без регионального бюджета там вряд ли можно будет что-то сделать исключительно силами инвестора. Поэтому будем рассматривать варианты государственно-частного партнерства».

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