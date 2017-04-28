Антон Алиханов окинул взором «очень красивые, но запущенные места»

На российской части косы проживают около 600 человек — менее одного процента от общего числа жителей муниципального района, хотя в летний сезон количество приезжает велико. Однако вот инфраструктура развита слабо, хотя есть планы по строительству аэродрома для гидропланов.

Алиханов признал, что сохранность памятника и развитие этой части Балтийской косы возможно только при условии проведения берегоукрепительных работ: «Уже проведены проектно-изыскательские работы по берегоукреплению той части косы, которая защищает поселок. Там потребуются не очень большие деньги. Думаю, мы сможем их найти и профинансировать составление сметной документации и дальнейшее строительство этого объекта. С фортом обсуждается проект передачи его в аренду по программе “рубль за метр”. Ищем инвестора. Но, конечно, без нашей поддержки, с точки зрения укрепления берега, этот объект вряд ли будет кому-то интересен. Там просто ничего невозможно сделать, если не остановить разрушение от воды», — заявил Антон Алиханов, сообщили KaliningradToday в правительстве Калининградской области.