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10:09 (мск), источник: РИА Новости

Резиденты ТОР принесли в бюджет Приморья 350 миллионов рублей налогов

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр — РИА Новости. Около 350 миллионов рублей налогов поступило в краевой бюджет Приморья благодаря деятельности резидентов территорий опережающего развития (ТОР), сообщил губернатор региона Владимир Миклушевский.

Источник: РИА Новости

«Сегодня в крае четыре ТОР “Михайловская”, “Надеждинская”, “Большой Камень” и ТОР “Нефтехимический”, который создан в марте этого года. На данный момент резидентами ТОР стали 42 компании, это говорит о том, что механизм востребован у инвесторов. Всего к концу 2016 года объем инвестиций составил более 44 миллиардов рублей, 350 миллионов рублей поступили в бюджет в качестве налогов. Создано 630 рабочих мест», — рассказал Миклушевский в ходе ежегодного отчета Законодательному собранию края.

По его словам, до конца года планируется завершить строительство инфраструктуры в ТОР «Михайловская» и «Надеждинская».

Губернатор отметил, что резидентами Свободного порта Владивосток стали более 160 компаний.

«Общий объем заявленных инвестиций 170 миллиардов рублей… СПВ уже реализует свои первые проекты. Уже почти 4 миллиарда рублей резиденты порта вложили в свои проекты. По оценкам экспертов, к 2025 году от деятельности СПВ мы увеличим ВРП в два раза, объем накопленных инвестиций увеличится в 2,5 раза», — заявил Миклушевский.

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