Жильцы начнут платить за чердаки и подвалы

Хабаровск, 28 апреля, AmurMedia.

Всем управляющим компаниям России необходимо предъявлять жильцам счета за оплату электричества на чердаках, в подвалах и в нежилых помещениях. Такое предписание дал главный жилинспектор России Андрей Чибис в официальном письме, адресованном региональным органам власти. Новая строка в квитанциях на оплату ЖКХ появилась с начала этого года, обеспечив рост общего счета на 300−500 рублей. Против этого выступила Общественная палата и комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Несмотря на протесты, действующие нормативы пересматриваться не будут, утверждается в письме главного жилинспектора РФ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на газету «Известия».

Главный жилинспектор России Андрей Чибис разъяснил, как следует рассчитывать платежи за общедомовые нужды (ОДН, копия письма есть у «Известий»). В ответ на обращения, связанные с ростом платежей, он направил официальное письмо региональным органам исполнительной власти, в котором прояснил спорные моменты. Андрей Чибис подтвердил, что нормативы, по которым производится оплата, в том числе электричества на чердаках и в подвалах, установлены в соответствии с законом. Главный жилинспектор уточнил, что нормативы для платежек составлены верно не во всех регионах. По данным некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль», плата за чердаки, подвалы и лестницы сейчас введена в 77 регионах страны.

«Имеют место случаи установления уполномоченными органами нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды с нарушениями правил № 306… В этом случае уполномоченному органу следует незамедлительно принять меры по устранению нарушений действующего законодательства, а органам государственного жилищного надзора в рамках исполнения возложенных на них полномочий обеспечить надлежащий контроль», — написал чиновник.

Андрей Чибис подчеркнул, что жильцы имеют право оплачивать ОДН по счетчикам (с января этого года они были лишены такой возможности).

В письме указано, за какие именно общедомовые площади должны платить жильцы. Для расчетов платы за воду должны учитываться «площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам». В счетах же за электричество учитывается «в том числе площадь чердаков и подвалов».