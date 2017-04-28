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05:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жильцы начнут платить за чердаки и подвалы

Соответствующее поручение дал главный жилинспектор России.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 апреля, AmurMedia.

Всем управляющим компаниям России необходимо предъявлять жильцам счета за оплату электричества на чердаках, в подвалах и в нежилых помещениях. Такое предписание дал главный жилинспектор России Андрей Чибис в официальном письме, адресованном региональным органам власти. Новая строка в квитанциях на оплату ЖКХ появилась с начала этого года, обеспечив рост общего счета на 300−500 рублей. Против этого выступила Общественная палата и комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Несмотря на протесты, действующие нормативы пересматриваться не будут, утверждается в письме главного жилинспектора РФ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на газету «Известия».

Главный жилинспектор России Андрей Чибис разъяснил, как следует рассчитывать платежи за общедомовые нужды (ОДН, копия письма есть у «Известий»). В ответ на обращения, связанные с ростом платежей, он направил официальное письмо региональным органам исполнительной власти, в котором прояснил спорные моменты. Андрей Чибис подтвердил, что нормативы, по которым производится оплата, в том числе электричества на чердаках и в подвалах, установлены в соответствии с законом. Главный жилинспектор уточнил, что нормативы для платежек составлены верно не во всех регионах. По данным некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль», плата за чердаки, подвалы и лестницы сейчас введена в 77 регионах страны.

«Имеют место случаи установления уполномоченными органами нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды с нарушениями правил № 306… В этом случае уполномоченному органу следует незамедлительно принять меры по устранению нарушений действующего законодательства, а органам государственного жилищного надзора в рамках исполнения возложенных на них полномочий обеспечить надлежащий контроль», — написал чиновник.

Андрей Чибис подчеркнул, что жильцы имеют право оплачивать ОДН по счетчикам (с января этого года они были лишены такой возможности).

В письме указано, за какие именно общедомовые площади должны платить жильцы. Для расчетов платы за воду должны учитываться «площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам». В счетах же за электричество учитывается «в том числе площадь чердаков и подвалов».

В соответствии с последней редакцией Жилищного кодекса с 1 января этого года граждане стали оплачивать отдельно коммунальные услуги, которые идут на содержание общедомового имущества. Сюда относятся расходы электричества на освещение подъездов, вода для уборки и т. п. Первые мониторинги того, как новый порядок был воплощен в жизнь, показали, что во многих регионах плата за ЖКХ существенно выросла.

В Общественной палате были проведены слушания по росту платежей за ЖКХ в течение января-марта. Мы настаивали, чтобы порядок расчета платы и нормативы были изменены, там присутствовал и Андрей Чибис. А согласно письму, всё сохраняется и, более того, утверждается для всех регионов. Соответственно, по-прежнему будут высокие платежи и возмущение населения
Игорь Шпектор
Член Общественной палаты

По мнению Игоря Шпектора, формула расчета платежей требует пересмотра, поскольку их размер существенно превосходит реальные расходы. С ним согласна председатель комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

— При их определении применяется расчетный метод, наименее точный, туда можно при желании любую сумму подвести. Мы с этим боремся, считаем, что нормативы надо снизить, — сказала Галина Хованская.

При этом подтверждение возможности жильцам оплачивать ОДН по счетчикам, а не по нормативам, по словам Галины Хованской, особого значения не имеет, поскольку Госдума уже в первом чтении приняла закон, который дает эту возможность.

Руководитель комитета «Опоры России» по ЖКХ Полина Денисова считает, что предложенный Минстроем порядок расчета совершенно корректен, а нормативы даже занижены.

В результате этого расходы на содержание ОДН просто превращаются в убытки управляющих компаний. Это добавляется к накопленной за годы задолженности жильцов. Постоянный рост непрофильных расходов при одновременной недостаточной собираемости с населения подталкивает вполне добросовестные компании к банкротству
Полина Денисова
Руководитель комитета «Опоры России» по ЖКХ

По данным мониторинга партийного проекта «Единой России» «Управдом», норматив ОДН на электроэнергию завышен в 24 регионах России. Среди «лидеров» — республики Дагестан и Ингушетия, Ставропольский край, Амурская и Челябинская области. Нормативы ОДН на холодную воду оказались завышены в девяти регионах: в топ-5 входят Алтайский край, Республика Северная Осетия, Ставрополь и Хабаровский край. Меньше всего завышен норматив на ОДН на горячую воду — в семи регионах (Еврейская АО, Алтайский край, Смоленская область, Республика Карелия, Республика Ингушетия, Рязанская область и Дагестан).

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