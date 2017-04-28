Омские предприятия за два месяца заработали 9 миллиардов

Две трети организаций и предприятий Омской области сработали первые 2 месяца 2017 года с положительным сальдированным финансовым результатом.

Как сообщили в Омскстате, полученная в производственной сфере прибыль за январь-февраль 2017 года на 62% превысила показатели прошлого года за аналогичный период.

По данным Омсктата, прибыль в 10,9 миллиарда рублей наработали 372 организации региона, что является 67,4% от общего числа отчитывающихся компаний и организаций. В сравнении с первыми двумя месяцами 2016 года, прибыль увеличилась на 49,5%, при этом финансовый сальдированный результат составил 9,3 миллиарда рублей.

Наиболее эффективными организациями среди приносящих прибыль оказались предприятия, занимающиеся производством нефтепродуктов (18%) и транспортных средств и оборудования (13,8%), деятельностью сухопутного и трубопроводного транспорта (15,2%). Среди лидеров по прибыли в прибыльных организациях также числятся предприятия, занимающиеся производством, передачей и распределением электроэнергии (11,6%), пара, горячей воды и кондиционированием воздуха (7,6%), растениеводством, животноводством, охотой и предоставлением услуг в этих областях (3,8%).

При этом оставшиеся 32,6% компаний, предоставляющих отчет, принесли убытки в 1,6 миллиарда рублей. Наибольшую долю в убытках по Омскому региону заняли обрабатывающие организации (29,2%). В число убыточных предприятий также входят занимающиеся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством, рыбоводством (19,1%), торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов (17,6%) и транспортировкой и хранением (15,6%).