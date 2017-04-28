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08:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Вьетнамский концерн построит в Башкирии крупный завод

Инвесторы потратят на комплекс порядка 220 млн долларов.

Один из крупнейших производителей молока во Вьетнаме «TH Group», построит в Башкирии молочный завод. В проект планируется инвестировать порядка 220 млн долларов США. Власт региона во многом готовы пойти на встречу большому зарубежному концерну: под завод и животноводческий комплекс выделят участок в 7 тысяч гектаров и в перспективе еще 15 тысяч гектаров для выращивания кормов.

Скорее всего, комплекс появится в Бурзянском районе Башкирии — сообщает «Коммерсант». Участок как раз-таки в 7 гектар планировался под молочный завод мощностью в 6 тысяч голов дойного стада.

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