ЦБ отозвал лицензию у омского банка «Сибэс»
Банк проводил «фиктивные» операции по замене активов для сокрытия реального финансового положения, отмечает регулятор.
Банк проводил «фиктивные» операции по замене активов для сокрытия реального финансового положения, отмечает регулятор.
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского банка «Сибэс». Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения. До настоящего времени руководством и собственниками банка не предприняты действенные меры по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг», — говорится в сообщении ЦБ.
Как отмечает регулятор, «Сибэс» также осуществлял сделки с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам и проводил «фиктивные» операции по замене активов для сокрытия реального финансового положения банка, в частности недостачи средств в кассе. В 2017 году бизнес банка сосредоточился на проведении сомнительных транзитных операций для клиентов с незначительной налоговой нагрузкой, указывает ЦБ.
В то же время в действиях собственников «Сибэса» Центробанк усматривает признаки преднамеренного банкротства кредитной организации: по данным регулятора, руководство выводило активы банка, манипулировало отчетными данными и игнорировало требования ЦБ о формировании резервов на возможные потери.
Согласно данным отчетности, по величине активов «Сибэс» по состоянию на 1 апреля занимал 352-е место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.
Банк «Сибэс» был основан в 1989 году, его филиалы расположены в Москве, Новосибирске и Белгороде. Банк «Сибэс» был основан в 1989 году.