ЦБ отозвал лицензию у омского банка «Сибэс»

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского банка «Сибэс». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения. До настоящего времени руководством и собственниками банка не предприняты действенные меры по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг», — говорится в сообщении ЦБ.

Как отмечает регулятор, «Сибэс» также осуществлял сделки с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам и проводил «фиктивные» операции по замене активов для сокрытия реального финансового положения банка, в частности недостачи средств в кассе. В 2017 году бизнес банка сосредоточился на проведении сомнительных транзитных операций для клиентов с незначительной налоговой нагрузкой, указывает ЦБ.

В то же время в действиях собственников «Сибэса» Центробанк усматривает признаки преднамеренного банкротства кредитной организации: по данным регулятора, руководство выводило активы банка, манипулировало отчетными данными и игнорировало требования ЦБ о формировании резервов на возможные потери.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Сибэс» по состоянию на 1 апреля занимал 352-е место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.

Банк «Сибэс» был основан в 1989 году, его филиалы расположены в Москве, Новосибирске и Белгороде. Банк «Сибэс» был основан в 1989 году.