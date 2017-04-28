Центробанк России отозвал лицензию у омского банка «СИБЭС»

«Текущее состояние банк “Сибэс” характеризовалось наличием критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением “схемных” сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам. В деятельности банка установлено проведение “фиктивных” операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка», — сказано в сообщении регулятора.

Также ЦБ РФ отметил, что руководство и собственника банка начали вывод активов, манипулировали отчетными данными, игнорировали требования надзорного органа о формировании адекватных принимаемым рискам резервов на возможные потери, провели ряд сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой.