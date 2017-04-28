Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Премьер Турции позвонил Медведеву, чтобы выразить сожаление
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Последний барьер для «Спартака»
Феттель попробует прервать гегемонию «Мерседеса» в Сочи
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались
В России начались продажи «китайца» за миллион
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
22Цвет нации
11Протест одного
06:25 (мск), источник: Интерфакс

Центробанк России отозвал лицензию у омского банка «СИБЭС»

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Центральный банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «СИБЭС» (Омск), говорится в сообщении Банка России. Лицензия отозвана 28 апреля.

Источник: Reuters

«Текущее состояние банк “Сибэс” характеризовалось наличием критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением “схемных” сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам. В деятельности банка установлено проведение “фиктивных” операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка», — сказано в сообщении регулятора.

Также ЦБ РФ отметил, что руководство и собственника банка начали вывод активов, манипулировали отчетными данными, игнорировали требования надзорного органа о формировании адекватных принимаемым рискам резервов на возможные потери, провели ряд сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой.

В связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных соответствующие материалы будут направлены Банком России в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела
Цетнробанк РФ
Читайте также
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Приказом ЦБ 28 апреля в банк назначена временная администрация.

«Сибэс» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Банк «Сибэс» по итогам I квартала 2017 года занял 342-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 мая
AP сообщило об убийстве молодой россиянки в Орегоне
Отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 мая
Трамп: между США и КНДР может возникнуть «большой конфликт»
МИД РФ нашел нестыковки в докладе Франции по химоружию в Сирии
В Турции раскрыли подробности спасения экипажа российского судна
Россия и Япония договорились о новой конвенции по налогам
Названа одна из приоритетных тем первой встречи Путина и Трампа
МВД планирует депортировать нелегальных мигрантов за их счет
В России может измениться порядок погашения кредитов
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь