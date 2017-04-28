Предприниматели Иркутской области потребовали прекратить «кошмарить» бизнес
Почти 300 представителей малого бизнеса пришли на митинг
Почти 300 представителей малого бизнеса пришли на митинг
Митинг
Выступающие отметили, что небольшое движение в сторону диалога со стороны муниципалитета
«Мы с вами собрались для того, чтобы публично заявить о своих проблемах, раз власти не хотят слушать законные требования. Диалог формально стартовал. Но тем не менее у нас сохраняется требование, чтобы к нам относились с уважением», — заявил Ильдус Галяутдинов.
Продолжительность мероприятия составила чуть более часа, всем желающим была предоставлена возможность выступить и заявить о своих проблемах. Глава
«У нас сеть нестационарных торговых объектов, несколько из них оказались размещенными по факту, то есть без оформления земельных отношений. Раньше они строились с разрешения администрации, на основе договоров аренды земельных участков. Потом нам отказали в оформлении договоров, и мы не попали в схему размещения НТО. Мы готовы обратиться к президенту Владимиру Путину с открытым письмом», — заявила Ирина Ларионова.
Митинг прошел без эксцессов и провокаций. Собравшиеся требовали обратить внимание на малый бизнес, который составляет основу экономики, в части уплаты налогов и выполнении социальных функций. Заместитель председателя общественной организации предпринимателей Иркутской области Юрий Кривошеев рассказал, что основное требование — это объективный подход к каждой торговой точке в отдельности, поскольку этот бизнес для всех является средством заработка и его уничтожение ведет к появлению большого числа безработных, а также другим социальным последствиям. Предприниматель отметил, что такие акции будут продолжены, пока власть услышит малый бизнес.