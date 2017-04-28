Предприниматели Иркутской области потребовали прекратить «кошмарить» бизнес

Митинг из-за резкого ухудшения предпринимательского климата в Иркутске прошел на площади 50-летия Октября сегодня, 27 апреля. Мероприятие посетили почти 300 представителей малого бизнеса Приангарья. Собравшиеся требовали прекратить снос павильонов в областном центре, восстановить договоры аренды, которые были расторгнуты властями, прекратить «кошмарить бизнес». Собравшиеся выступили с плакатами «Малый бизнес — кровь экономики», «Оставьте в покое малый бизнес, боритесь с контрафактом», «Малый бизнес — развитие Иркутска», «Не душите малый и средний бизнес», «Мы требуем равные условия с крупными торговыми сетями», «Онлайн кассы, нужны только их производителям» и другими. Председатель общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов заявил, чтоакция протеста — единственная возможность быть услышанными властями, отстоять свое право на бизнес. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Выступающие отметили, что небольшое движение в сторону диалога со стороны муниципалитета все-таки произошло. Это касается организации расширенного состава рабочей группы по нестационарной торговле с участием мэра Иркутска.

«Мы с вами собрались для того, чтобы публично заявить о своих проблемах, раз власти не хотят слушать законные требования. Диалог формально стартовал. Но тем не менее у нас сохраняется требование, чтобы к нам относились с уважением», — заявил Ильдус Галяутдинов.

Продолжительность мероприятия составила чуть более часа, всем желающим была предоставлена возможность выступить и заявить о своих проблемах. Глава крестьянско-фермерского хозяйства, которое специализируется на растениеводстве, Ирина Ларионова подчеркнула, что в условиях новой схемы размещения нестационарных торговых объектов малый бизнес теряет свои места и лишается возможности зарабатывать. Также предприниматель выразила готовность обратиться с открытым письмом к президенту России.

«У нас сеть нестационарных торговых объектов, несколько из них оказались размещенными по факту, то есть без оформления земельных отношений. Раньше они строились с разрешения администрации, на основе договоров аренды земельных участков. Потом нам отказали в оформлении договоров, и мы не попали в схему размещения НТО. Мы готовы обратиться к президенту Владимиру Путину с открытым письмом», — заявила Ирина Ларионова.

Митинг прошел без эксцессов и провокаций. Собравшиеся требовали обратить внимание на малый бизнес, который составляет основу экономики, в части уплаты налогов и выполнении социальных функций. Заместитель председателя общественной организации предпринимателей Иркутской области Юрий Кривошеев рассказал, что основное требование — это объективный подход к каждой торговой точке в отдельности, поскольку этот бизнес для всех является средством заработка и его уничтожение ведет к появлению большого числа безработных, а также другим социальным последствиям. Предприниматель отметил, что такие акции будут продолжены, пока власть услышит малый бизнес.