График отключения воды в Уфе на лето 2017 года

С приходом теплых деньков для уфимцев начинается настоящее испытание. Без горячей воды люди живут неделями, а все потому, что предприятия МУП «Уфимские инженерные сети» и «БашРТС» проводят различные испытания.

«Комсомолка» в одном месте собрала полную информацию и составила график отключения холодного водоснабжения на лето 2017 года.

15 — 26 мая.

Амантая, 1,1/1,½, 2, 2/1, 3, 3/1 (детский сад № 63), 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 8/1, 10/1, 12, 12/3, 12/1, 12/2.

Ф. Гаскарова, 7, 9, 11−20.

Муксинова, 2/3.

15 — 21 мая.

Бакалинская, 68/6, — жилой дом и детский сад № 105.

Горбатова, 3, 3/1, 3/2,3/3,5, 5/1, 7, 7/2 (детский сад № 293), 7/3, 7/4,7/5,9, 9/1, 11, 11/1.

Менделеева, 128/1, 130, 136/1,136/2, 138, 138/1, 140, 140/1, 140/3, 142, 146/1 (школа № 16), 146/2, 148, 148/3, 150, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5,152.

Бакалинская 64/1, 64/2, 64/3.

М. Губайдуллина 6, 17/3.

Гафури, 4, 4/1, 6, 40 (детский сад № 40), 48, 50,52.

Свердлова, 47, 49, 51, 53,53/1,55, 56, 57, 60,60/1,62,69, 72,72/1,72/2, 90.

Пушкина, 43,45, 45/1,45/2, 52, 52а (детский сад № 150), 54, 54/1,56, 62, 67 (школа № 45), 82, 85, 86, 90, 104.

Аксакова, 7, 45, 53, 57, 57а (детский сад № 8), 59.

Коммунистическая, 22, 22а, 22/1 (детский сад № 144), 34а, 36.

З. Валиди, 1, 2, 3,5,7,9, 32,33, 34 (гостиница), 42, 43/1, 45.

Гоголя, 11, 36 (общежитие БГУ).

К. Маркса, 2,3, 5/1, 9/1, 9/2 (детский сад № 22), 15/2, 23, 25,

Тукаева, 46.

Театральная, 2 (общежитие БГМУ), 3.

Ленина, 3, 5.

Кирова, 34а, 34б, 34 В.

Цюрупы, 27, 75, 77, 79.

Чернышевского 97, 100, 104/б.

Крупской, 6, 8.

Менделеева, 145, 150/5, 150/6, 150/7, 151,153,155, 171,171/1,171/2, 171/3, 171/4,173/1, 173,173/2, 173/2а, 173/3,175а, 175б, 177/1, 177/2, 177/3, 177/3 (школа № 108), 177/4, 185,187,189, 191а, 193, 193/1, 195, 195/2 (общежитие УГНТУ).

Злобина, 1 (школа-интернат № 28), 2, 5, 5/1, 5/3, 6, 7, 8, 9, 11,15, 20,20/1,20/2,22/1а, 22/1б, 22/1 В, 22/2, 24,26, 26/1, 28,28/1,28/2, 32, 32/1,32/2, 34, 34/1,34/2, 38, 38/2, 40, 40/1 (детский сад № 277), 42, 42/2 (детские сады № 62 и 151), 44,46/6.

Обская, 2, 5,5/1, 13 (общежитие), 16/1,20.

Бакалинская, 19/3, 48, 50, 50/1, 60,60/1,60/2,60/3,62, 66, 66а, 66б, 66/1,66/2,66/3,66/4,66/5,68, 68/1,68/2,68/3, 68/4, 70,70/1,70/2.

Баргузинская, 6, 8,19.

М. Губайдуллина, 3,5, 7, 11,17,17/1,17/2, 19, 19/1, 19/2, 19/4,19/519/6, 21, 21/2,21/3,23,23/1,25,25/1,25/2,25/3, 27 (школа № 94), 29.

С. Агиша, 10,10/1, 12, 14, 14/1, 16,16/1, 18,18/1, 22,22/1.

Акназарова, 17а (детский сад № 235), 18, 20, 21, 24, 25,26,27, 29.

Красноводская, 3, 4, 13 (школа № 110).

Гафури, 7 (школа № 35), 9/1, 11,13, 13/1,15,17, 19,19/1, 19/2, 21, 21/1 (детский сад № 14), 21/2, 25,25/1,27,27/1,27/2,29, 54, 101,103 (школа № 2), 105.

Пушкина, 33/2,35/2,35/3.

Коммунистическая, 14, 16, 19/1, 29.

Свердлова, 38.

Нуриманова, 1/1,

Султанова, 8, 24.

Чернышевского, 5, 14/1, 25/1,28, 41, 75, 105/1.

Достоевского, 14, 29.

Красина, 13,13/1, 13/2 (детский сад № 255), 13/3,15, 19, 33 (школа № 91), 52, 62.

Беломорская, 28.

Аксакова, 54, 56, 58, 58/1, 60, 62, 93а.

Зенцова, 70.

Гоголя, 47,53,57, 58, 59, 62, 63, 70 (детский сад № 18), 72 (гостиница), 79.

К. Маркса, 20, 31,35а, 37, 49/1, 51/1.

Ленина, 7.

Дорофеева, 3/1,3/2,

Цюрупа, 40, 42, 44/1, 74, 76, 78, 80.

22- 28 мая.

Кувыкина, 1, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 5/1, 5/2 (школа № 22), 6, 6/1, 7, 7/а, 8, 9, 9/а, 10, 10/а, 11,11/2, 12, 15, 17,17/2, 21, 21/1, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27, 28/1, 29, 29/1 (школа № 119), 31, 33, 33/1 (детский сад № 3), 35, 35/1, 37, 39, 39/1, 41, 94 (кардиология), 96/2, 98 (ГУЗ РБКБ), 100 (РХГИ им. Давлеткильдиева, школа + общежитие), ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека».

Батырская, 39 (станция скорой помощи, Башфармация, Лекоконтроль), 39/2 (БСМП больница № 22), 41 (роддом № 4), 41/4.

С. Перовской, 11, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 13, 13/а, 13/б, 13/в, 13/г, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 15, 15/1, 15/2, 52, 54, 75 (школа № 18- 2 здания).

Муксинова, 1, 2/1, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11.

Мубарякова, 2 (детский сад № 304), 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 4/1, 4/1а, 4/2 (детский сад № 303), 5, 6/1, 6/2, 7, 7/1, 7/2, 8, 8, 8/А, 9, 9/1, 10, 10/1, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 16, 18, 20, 20/1, 22, 22/1.

Дуванский бульвар, 17/1, 19 (детский сад № 53), 21, 21/1, 22/1, 22/2, 23, 24/1 (поликлиника № 2), 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Караидельская, 2, 4, 48.

Менделеева, 108, 112 (поликлиника № 52), 112/1,112/2, 114, 114/1, 114/а, 114/2, 116, 116/1, 118, 118/1, 118/б, 120, 122.

Бакалинская, 3.

Рабкоров, 2, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7, 2/8, 2/9, 4, 4/1, 4/4, 6, 6/а, 6/б, 8, 8/1 (детский центр туризма), 10, 10/а, 11/1, 12, 13, 13/а, 14, 14/1 (детский сад № 11) 15, 15/а, 16, 16/1, 17/1, 19, 19/а, 20, 22, 22/2, 24, 26.

Высотная, 2, 8/3 строения А, Б, В, 10, 10/1, 12, 12/2,12/3,12/4, 14.

Кавказская, 26, 24/1,

Ак. Ураксина, 1,3.

Иртышская, 2/4 (детский сад № 50),

Авроры, 5/9, 7, 7/1а, 7/1б, 7/1 В, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9 (дом ребенка), 9/1, 9/2,11, 11/1а, 11/1б, 11/1 В, 11/2, 13 (детский сад № 292), 13/1, 13/2, 15, 15/1, 17, 17/1.

22 мая — 2 июня.

Первомайская площадь, 3.

Окт. Революции, 55/а, 69 (ГУ ОВД), 75.

Коммунистическая, 107.

И. Якутова, 3/5, 5, 7, 12.

Ленина, 102, 104, 104/1.

Революционная, 49 (детский сад № 114), 55, 57.

Цюрупы, 95.

Ленина, 86/1.

22 мая — 4 июня.

Ахметова, 273, 275, 275/1,298, 300, 300/1,300/2,302,304 (школа№ 4), 304/2, 316, 316а, 316/1, 316/2,316/3, 316/4,318,318/1. Шмидта, 16,16/1,

Запорожский пер ., 7.

29 мая — 4 июня.

Магистральная, 1, 2,2/1, 2а (лицей № 123 + школа-интернат), 4, 5 (детский сад № 305), 6,9, 9а, 12, 12/2, 20,20/1, 27,27/1,27/2, 27/3.

Ухтомского, 10,11, 11а (детский сад № 183), 12,13, 13/1 (детский сад № 271), 14, 17, 17/1,17/2, 18, 22, 24,26,26/2, 28, 28/1,28а, 30,30/1, 30/2, 31,33 (техникум).

Дагестанская, 9/1,10/1,10/2, 11/1, 12, 12/1,13а, 13/1,13/2, 14,14/1, 14/2,15/1, 16, 16/1, 17/1, 19а (детский сад № 229), 19/1,21, 21/1, 25, 27, 29, 31, 31/1,33, 35,37,39.

Островского, 14, 16 (гимназия № 102), 16/1,18,18/1, 18/2 (НШДС № 7).

Мусоргского, 23.

Правды, 1, 15,18/2, 17,19 (ГКБ№ 3) 20/1,20/4 (детский сад № 115), 21,23,25,25/1,25/2,29,31/1, 31/2, 37/1, 39/1, 39/2.

Альшеевская, 14а.

М. Джалиля, 64,66,68,68/1,72/1,74,74/1,74/2,74/3.

Левитана, 6, 7/1 (детский сад № 289), 12 (школа № 103), 14,14/1,14/2,14/3,14/4,14/5,14/6,14/7, 17/1 (детский сад № 13), 20, 22,22/1,22/2, 22/3 (детский сад № 116), 24 (школа № 113), 24к2 (школа № 132), 26/1, 36, 36/1, 36/2 (СДЮСШОР-7 + поликлиника), 36/5,38,38/1,38/2,38/3, 38/4 (детский сад № 327), 41,71.

Грозненская, 1/1 (НШДС № 3), 67/1,67/2,67/3,67/4,67/5, 69,69/1,69/2, 69/3, 71/1, 71/2 .

Минская, 58.

Грозненская, 69/6,69/7,71/3,71/4.

Рядовая, 1,2,14.

Центральная, ½, 6/1,18, 18/1, 26 (школа № 101), 29.

Таллинская, 25 (школа № 104).

Г. Кусимова, 15,15/1,15/2,17,17а, 19,19/1.

Авроры, 1, 3, 3/1, 5, 5/1а, 5/1б, 5/1 В, 5/2 (поликлиника № 46), 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/10, 5/12, 14 (УфНИИ ГБ АН РБ), 14/1 (санаторий «Радуга»).

С. Перовской, 19/1,19/2, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4а, 21/4,21/5, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27, 29.

Муксинова, 2 (общежитие № 1,2).

Мубарякова, 12, 12/2, 14 (СОШ № 9).

Колгуевская, 27, 27а, 29.

Ижевская, 1.

29 мая — 11 июня.

Коммунистическая, 89, 91,103,105, 107 (Центр здоровья инвалидов).

Энгельса, 1/1, ½, 3, 5, 9, 13, 13/1, 22, 24.

Дорофеева, 1/1, 3, 3/1.

Коммунистическая, 80, 85/1,92.

Худайбердина, 2.

Новомостовая, 28 (детский сад № 1).

Дорофеева,

29 мая — 9 июня.

С. Агиша, 4.

Гафури, 7 (школа № 35), 9/1,11,13, 13/1,15,17,19,19/1, 19/2, 21, 21/1 (детски сад № 142), 21/2,25,25/1,27,27/1,27/2,29, 54, 101,103 (школа № 2), 105.

Пушкина, 33/2,35/2, 35/3.

Коммунистическая, 14,16, 19/1, 29.

Свердлова, 38.

Нуриманова, 1/1.

Султанова, 8, 24.

Чернышевского, 5, 14/1, 25/1, 28, 41, 75, 105/1.

Достоевского, 14,29.

Красина, 13,13/1, 13/2 (детский сад № 255), 13/3,15, 19, 33 (школа № 91), 52,62.

Беломорская, 28.

Аксакова, 54,56,58, 58/1, 60,62,93а.

Зенцова, 70.

Гоголя, 47,53,57,58,59, 62, 63,70 (детский сад № 185), 72 (гостиница), 79.

К. Маркса, 20, 31, 35а, 37,49/1, 51/1.

Ленина, 7.

Дорофеева, 3/1,3/2.

Цюрупа, 40, 42,44/1, 74,76,78,80.

Гафури, 4, 4/1 (детский сад № 40), 6, 40,48, 50,52.

Свердлова, 47,49, 51, 53, 53/1, 55,56, 57, 60,60/1,62,69,72,72/1,72/2, 82,85,90.

Пушкина, 43,45, 45/1,45/2, 52а (детский сад № 150), 62, 67 (школа № 45), 86, 90, 104.

Аксакова, 7,45, 52, 53, 54, 54/1,56, 57, 57а (детский сад № 8), 59.

Коммунистическая, 22, 22а, 22/1 (детский сад № 144), 34а, 36, 59.

З. Валиди, 1,2,3,5,7,9, 32,33,34 (гостиница), 42, 43/1, 45.

Гоголя, 11 (общ. БГУ), 36.

К. Маркса, 2, 3, 5/1, 9/1, 9/2 (детский сад № 22), 15/2, 23,25.

Тукаева, 46.

Театральная, 2 (общ. БГМУ), 3.

Ленина, 3,5.

ИЮНЬ.

0 5—10 июня .

Батырская, 4,4/1,6,8/1,8/2, 8/3 (школа-интернат № 13), 10,10/1,12,14, 14/1,14/2,16,16/1,18, 41/1 (ГУЗ РСПК).

Авроры, 16 (ГУЗ РПЦ), 25,25/1,25/3,25/5,25/5,27,27/1,29, 29/1 (детский сад № 24), 31.

Кувыкина, 14,14/2,14/3,14/4,14/5, 16,16/1,16/2,16/3, 18,18/1,18/2,18/3,20.

Рабкоров 1,3, 3/1 (детский сад № 23), 5,5/1,5/2, 5/3)детский сал № 324), 9,11,11/1,11/2,11/3.

1 3 — 23 июня .

ГУЗ РПНС «Акбузат» — баня, лечебный корпус.

Бехтерева, 8, 10/1, 10/2, 12, 16/1, 16/2.

Менделеева, 1, 5/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 11/1, 15/1 — 18 ж/д м/с.

Бехтерева, 16, Сочинская, 15/1, Менделеева ул, 7 — 3 ж/д вед.

Бехтерева, 16/3 (Д/с № 10/15) — 1 дет./сад ГУНО.

Менделеева, 7/2 (Гимназия № 11), Менделеева, 41 (СОШ № 19) — 2 ГУНО.

Менделеева, 7/а, 7/3, 9, Сочинская, 15 — 4 прочих.

27 июня — 09 июля.

Мингажева, 40, 59, 59/1, 59/2,

Новомостовая, 31.

Ветошникова, 95, 97, 99.

Чернышевского, 141 (три общежития).

Кирова, 54 (УТЭК).

27 июня — 7 июля.

Бакалинская, 50,50/1,60,60/1,60/2,60/3,62, 64/1,64/2,64/3, 66,66/1,66/2,66/3,66/4,66/5, 66а, 66б, 66,66/2,68, 68/1,68/2,68/3,68/4, 68/6 (жилой дои и детский сад № 105), 70,70/1,70/2.

Горбатова, 3, 3/1, 3/2,3/3,5,5/1,7, 7/2 (детский сад № 293), 7/3,7/4,7/5,9, 9/1, 11,11/1.

Менделеева, 128/1, 130,136/1,136/2,138,140, 140/1,140/3, 142,146/1 (школа № 16), 146/2, 148,148/3,150, 150/1 (детский сад № 249), 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7, 151,152,153,155.

М. Губайдуллина, 3,5, 6,17,17/1,17/2,17/3, 19, 19/1, 19/4,19/5,19/6, 21, 21/2,21/3,23,23/1,25,25/1,25/2,25/3.

Злобина, 1 (школа-интернат № 28), 5, 5/1, 5/3, 6, 7, 8,9, 11,15, 20,20/1,20/2,22/1а, 22/1б, 22/1 В, 22/2, 24,26,28,28/1,28/2,

Обская, 2, 5,5/1,13 (общежитие), 16/1,20.

Баргузинская, 6,8,19 .

Акназарова, 17а (детский сад № 235)18,20,24, 25,26,27.

Красноводская, 4.

ООО «Промсервис».

ООО УТК «На Королева».

Информация предоставлена МУП «Уфимские инженерные сети». В графике возможны изменения.