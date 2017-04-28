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07:11 (мск), источник: Российская газета

В РФ может измениться порядок погашения кредитов

Российским заемщикам могут разрешить платить штрафы за просроченные потребительские кредиты в самую последнюю очередь. Законопроект Минюста по этому поводу сегодня в «нулевом» чтении рассмотрят эксперты.

Источник: Reuters

Сейчас действует другая очередность погашения: сначала выплачивается задолженность по процентам и основному долгу, затем — неустойка, после нее — проценты и сумма основного долга за текущий период, другие платежи.

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Минюст полагает, что такой порядок ставит граждан в менее выгодное положение по сравнению с предпринимателями. В отношении последних действует порядок, предусмотренный Гражданским кодексом, по которому требования по уплате неустойки не могут опережать требования по погашению основного долга и процентов.

По данным Объединенного кредитного бюро, сейчас около 11 миллионов заемщиков допускают просрочки платежей по кредитам, из них около 7 миллионов человек не платят уже 90 и более дней. «В теории для заемщиков новый порядок будет выгоднее, так как им будет проще гасить сначала основной долг, чтобы на него не начисляли дополнительные штрафы и пени, — говорит Александр Ахломов, директор по развитию продуктов ОКБ. — Мы сталкивались с ситуациями, когда суммы процентов и штрафов зачастую превышали сумму основного долга».

Для банков же новый порядок не очень удобен, особенно для тех, которые специализируются на выдаче кредитов наличными, отмечает Ахломов.

Они используют штрафы и неустойки в качестве своеобразной мотивации возврата кредита. Перспектива выплаты дополнительных процентов и штрафов зачастую мотивирует клиентов не допускать просрочку платежа, а также позволяет банкам компенсировать свои убытки
Александр Ахломов
Директор по развитию продуктов ОКБ

«В новых правилах штрафы и пени предлагается отнести практически в самый конец. На мой взгляд, в этом есть смысл: логично, если заемщик сначала заплатит все, что должен, а уже потом — пени и штрафы, — комментирует руководитель проекта Общероссийского народного фронта “За права заемщиков” Виктор Климов. — Так что законопроект принимать, безусловно, нужно. Единственное, я бы предложил в плане сроков соотнести введение нового порядка с началом некоего отчетного периода, чтобы это не обернулось для банков чрезмерными издержками».

Комментарии
1
А Б
За счёт того, что банки РФ до настоящего времени продолжают использовать описанную в сообщении схему погашения кредитов, они продолжают оставаться практически самыми дорогими в мире.
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