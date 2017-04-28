В РФ может измениться порядок погашения кредитов

Сейчас действует другая очередность погашения: сначала выплачивается задолженность по процентам и основному долгу, затем — неустойка, после нее — проценты и сумма основного долга за текущий период, другие платежи.

Минюст полагает, что такой порядок ставит граждан в менее выгодное положение по сравнению с предпринимателями. В отношении последних действует порядок, предусмотренный Гражданским кодексом, по которому требования по уплате неустойки не могут опережать требования по погашению основного долга и процентов.

По данным Объединенного кредитного бюро, сейчас около 11 миллионов заемщиков допускают просрочки платежей по кредитам, из них около 7 миллионов человек не платят уже 90 и более дней. «В теории для заемщиков новый порядок будет выгоднее, так как им будет проще гасить сначала основной долг, чтобы на него не начисляли дополнительные штрафы и пени, — говорит Александр Ахломов, директор по развитию продуктов ОКБ. — Мы сталкивались с ситуациями, когда суммы процентов и штрафов зачастую превышали сумму основного долга».

Для банков же новый порядок не очень удобен, особенно для тех, которые специализируются на выдаче кредитов наличными, отмечает Ахломов.