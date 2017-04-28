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08:21 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

С исторических зданий Челябинска исчезнет реклама

Соответствующий документ разрабатывается по примеру опыта Москвы.

Источник: РИА "Новости"

С исторических зданий Челябинска уберут крупную и яркую рекламу. Управление архитектуры города разрабатывает новый регламент, в котором пропишут строгие правила размещения баннеров, входных групп, вывесок и информационных конструкций, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Документ разрабатывается по примеру опыта Москвы. Особое внимание будет приковано к оформлению фасадов исторических зданий. Пока существует только проект этой концепции. Регламент после доработки будет отправлен на утверждение депутатам гордумы. Подобный документ действует в Екатеринбурге с 2015 года. Он запрещает любое самовольное изменение облика здания и размещение конструкций, не соответствующих эстетическим нормам.

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