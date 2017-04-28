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08:13 (мск), источник: Om1.ru

В Омске начали изучать пассажиропоток, чтобы создать новую маршрутную сеть

Хотя конкурс выиграл СПбГУ, работа будет проводиться силами СибАДИ, проигравшего аукцион. Собирать данные станут студенты омского вуза.

Сегодня, 28 апреля, в городе стартовал первый этап работы по созданию новой маршрутной сети для Омска — обследование пассажиропотока.

Как известно, в конкурсе на право выполнять этот заказ участвовали Санкт-Петербургский государственный университет и Сибирская автомобильно-дорожная академия. Победил СПбГУ. Однако, как сообщает администрация Омска, питерский вуз нанял для исследований СибАДИ, заключив с омским вузом соглашение.

Всю черновую работу «в полях» переложили на плечи студентов СибАДИ. Сегодня более 500 студентов будут весь день ездить в салонах общественного транспорта и вести учёт входящих и выходящих на каждой остановке пассажиров. Так будут определяться основные направления пассажиропотока и степень загруженности общественного транспорта.

Кроме того, волонтёры на остановках будут опрашивать пассажиров. Омичей спросят, где они живут, где работают или учатся, куда ездят за покупками или отдыхать. От ответов будет зависеть формат новой маршрутной сети.

Сегодня в течение дня должно быть обследовано не менее 40% автобусов, троллейбусов и маршруток. Кроме того, схожее исследование проведут в майские выходные.

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