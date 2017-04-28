В Иглинском районе молодые семьи получили субсидии на сумму более 5 млн рублей

Сертификаты им вручила депутат Госсбрания Башкортостана, председатель парламентского комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Эльвира Аиткулова.

Семьям Гайнетдиновых из села Красный Восход, Косолаповых из села Михайловка, а также семьям Фасхутдиновых, Тукумбетовых и Кальминых из села Иглино оказана господдержка на общую сумму более 5,4 млн рублей в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года», сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Иглинского района.