Реакция на жалобы: в Прикамье комиссия проверит весь спецжилфонд
В Верещагино, Перми и Соликамске непригодные для проживания квартиры, предназначенные для
В Верещагино, Перми и Соликамске непригодные для проживания квартиры, предназначенные для
В Пермском крае власть заверила, что ремонт 23 квартир ненадлежащего качества, предоставленных
Напомним, выпускники детских домов пожаловались врио губернатора на ненадлежащее качество построенных для них домов. Власть отреагировала: из резервного фонда на ремонт выделено 2,2 млн рублей.
В настоящее время комиссия обследовала семь квартир из 23 жилых помещений в Перми, Соликамске и Верещагино. Ведется работа по составлению сметных расчетов. До 3 мая завершится обследование остальных квартир в Соликамске и Верещагино.
По итогам проверки будут установлены причины возникновения недостатков. По результатам обследования претензии, в зависимости от ситуации, будут выданы управляющим компаниям или подрядчикам. Краевые власти, в свою очередь, возьмут на контроль исполнение предписаний.
После проверки по жалобам выпускников детских домов спецкомиссия приступит к масштабной работе. Она должна проверить весь специализированный жилищный фонд Пермского края, а в первоочередном порядке — объекты последних 2−3 лет.