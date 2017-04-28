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08:06 (мск), источник: ИА REGNUM

Реакция на жалобы: в Прикамье комиссия проверит весь спецжилфонд

В Верещагино, Перми и Соликамске непригодные для проживания квартиры, предназначенные для детей-сирот, отремонтируют до 1 июля. После обследования данного жилья, комиссия подвергнет проверке все объекты спецжилфонда, введенные в строй с 2013 года.

В Пермском крае власть заверила, что ремонт 23 квартир ненадлежащего качества, предоставленных детям-сиротам завершат к 1 июля. Для обследования данного жилья создана специальная комиссия. В ее состав вошли представители региональных инспекции госжилнадзора, Минстроя и Минсоцразвития, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, выпускники детских домов пожаловались врио губернатора на ненадлежащее качество построенных для них домов. Власть отреагировала: из резервного фонда на ремонт выделено 2,2 млн рублей.

В настоящее время комиссия обследовала семь квартир из 23 жилых помещений в Перми, Соликамске и Верещагино. Ведется работа по составлению сметных расчетов. До 3 мая завершится обследование остальных квартир в Соликамске и Верещагино.

По итогам проверки будут установлены причины возникновения недостатков. По результатам обследования претензии, в зависимости от ситуации, будут выданы управляющим компаниям или подрядчикам. Краевые власти, в свою очередь, возьмут на контроль исполнение предписаний.

После проверки по жалобам выпускников детских домов спецкомиссия приступит к масштабной работе. Она должна проверить весь специализированный жилищный фонд Пермского края, а в первоочередном порядке — объекты последних 2−3 лет.

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