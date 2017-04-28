Банкир: поднимут пенсии в Украине — вырастут цены

— Укрепление на межбанке было ожидаемо, потому что мы знаем о том, что сейчас по всем статистическим показателям промышленность наконец-то начала расти. Темпы прироста, например, в строительстве, составляют до 20%, это очень высокий показатель и поэтому сегодня мы видим, что валютная выручка начинает поступать и предложение на межбанке сегодня превышает спрос на 20−30%.

Национальный банк Украины снова укрепил курс национальной валюты. На черном рынке доллар также подешевел. Аналогичная ситуация наблюдается и с курсом в банках.

НБУ даже вынужден вводить аукционы, для того чтобы покупать валюту на межбанке. Например, сегодня он планирует купить до 50 миллионов долларов. То есть вот эти факторы, о которых мы говорим, это рост экономики, а мы знаем, что экономика в основном это химическая и металлургическая промышленность, которая работает на экспорт, плюс поступления из МВФ, которые укрепляют гривну, соответственно ЗВР, они дают такой результат.

С предпасхального периода доллар просел где-то на гривну.

Где предел просадки, которая уже не будет устраивать ни НБУ, ни правительство?

— Вы видите, что сегодня НБУ четко и ясно дает понять, что ниже опускать он не хочет. И поэтому я думаю, что 26 гривен — это та красная черта, за которую выходить мы не будем, ниже он не пойдет.

Но мы понимаем, какой курс будет в течение этого года и вообще на какой курс мы должны ориентироваться. А об этом говорят два документа. Первый — это меморандум с МВФ, который подписан еще в прошлом году, и второй документ, это госбюджет Украины на этот год, в котором сказано, что средний курс будет 27,20 гривен. Поэтому легко посчитать, что если мы говорим, что сейчас у нас курс 26,50 гривен, то к концу года он должен быть где-то в районе 27,50−27,70 гривен, чтобы выйти на курс 27,20 гривен.

Почему в обменниках курс дешевле, чем официальный?

— Дело в том, что сейчас идет такая реакция, что когда идет рост курса на межбанке. Допустим, курс на межбанке — 27 гривен, в обменниках он может быть 29. То есть, это так называемое хеджирование рисков. То есть упреждают они, что, а вдруг он еще упадет или поднимется. То же самое и здесь. А вдруг он еще упадет ниже? Поэтому давайте лучше я куплю по 26, чем по 26,30−26,40 гривен.

И в принципе, конечно же, это имеет смысл, потому что они понимают, что это работает на обороте. То есть, чтобы себя обезопасить от того, что, например, я сегодня куплю по 26,30 гривен, а завтра буду продавать по 26,20 гривен.

Поэтому, купив по 26,10 гривен или по 26 гривен, они продают по 26,20 гривен. Поэтому эта тенденция на наличном рынке, она всегда сопровождается именно такой небольшой паникой в хорошем смысле этого слова, потому что наличный рынок всегда ориентируется на безналичный.

А для чего НБУ проводит аукционы по скупке остатка доллара?

— Дело в том, что НБУ понимает, что рано или поздно курс пойдет вверх. Дело в том, что есть один документ, который мы должны, если мы хотим сотрудничать с МВФ, должны принять. Это пенсионная реформа. И вот многие говорят о том, что с 1 октября будет повышение пенсии. О 200 до тысячи гривен, то что сказал премьер.

Вопрос, а за счет чего? Поскольку на это денег нет. Повышать цены или налоги, наверное, уже не будут, поскольку уже все повысили. Поэтому, скорее всего, это будет за счет печатания денег, назовем это инфляция, и соответственно курс пойдет вверх и за счет этого источника, по сути, будут повышаться пенсии.

НБУ вообще чем руководствуется, когда устанавливает курс?

— Как записано в денежной политике НБУ, спросом и предложением. Так на рынке, по идее, и должно быть. Поэтому, конечно же, он говорит о том, что, к примеру, предложение есть на 100 миллионов, а спрос, например, на 50 миллионов. Поэтому НБУ выходит на рынок и покупает разницу — эти 50 миллионов — для пополнения ЗВР. По большому счету, понимая, что курс 27,20 гривен — средний, я, предположим, как представитель НБУ, все, что ниже 27,20 гривен, покупаю. Все, что выше 27,20 гривен, я буду продавать. И в данном случае это называется валютным регулированием.

А что происходит с евровалютой? Она тоже продолжает дешеветь?

— Да. Дело в том, что евровалюта у нас привязана к курсу НБУ, то есть, если курс НБУ упал, предположим, на 50 копеек. По доллару, соответственно курс евро тоже упал на 50 копеек, поскольку кросс-курс сейчас — 1,09 гривен к доллару.

Поэтому в данном случае, даже если на внешних рынках курс будет расти, то в данном случае он у нас может и падать по отношению к украинской гривне, поскольку здесь привязка идет все-таки к национальной валюте.

Каких цифр нам ждать в ближайшее время?

— По евро здесь нет той цифры, которая установлена в меморандуме. Но мы понимаем, что объемы сегодня по евро составляют порядка 10−15% от объемов по доллару и если мы понимаем, что курс 27,20 гривен средний. Где-то 27,20 гривен, это доллар. То кросс-курс доллара к евро, это порядка 1,1 гривен. Поэтому гривна где-то должна быть на 10% выше. То есть, грубо говоря, 27,80−27,90 гривен.

Ранее эксперт по вопросам экономики Илья Несходовский в эфире «ГС» заявил, что нужно увеличивать пенсионный возраст для тех категорий граждан, которые не платят страховые взносы.

А эксперт по вопросам социальной политики Марианна Онуфрик в эфире «ГС» разъяснила, каким образом страховой стаж будет влиять на пенсионный возраст и сумму пенсионного обеспечения.