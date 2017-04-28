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08:46 (мск), источник: Nakanune.ru

В Миассе автомобильный завод «Урал» переводит более 4,4 тысяч сотрудников на неполное рабочее время

В Миассе автомобильный завод «Урал» переводит 4 тыс. 429 сотрудников на неполное рабочее время.

Соответствующая информация опубликована на сайте главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что с 2005 года автозавод «Урал» входит в российский автомобилестроительный холдинг «Группа ГАЗ». Предприятие выпускает полноприводные грузовые автомобили, вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей «Урал», модернизированное семейство полноприводных автомобилей «Урал — М» и новое семейство капотных автомобилей «Урал NEXT».

Добавим, что в настоящий момент в Челябинской области 12 тыс. 982 сотрудников работают неполное рабочее время по инициативе работодателя, в том числе 2 тыс. 517 человек на «ЧТЗ-Уралтрак» и 2 тыс. 77 человек на предприятие «Уральская кузница» в Чебаркуле.

Еще 2 тыс. 642 человека в ближайшее время могут быть сокращены. Массовые увольнения планируют 10 организаций, еще 196 — вне рамок массовых увольнений.

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