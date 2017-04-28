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09:35 (мск), источник: VN.ru

Сосновый бор в Бердске займет арендатор

Судьба соснового бора площадью 6 га в Бердске Новосибирской области решена. Депутаты горсовета приняли решение сдавать его в аренду. Стартовая стоимость аренды — от 170 тысяч рублей в год. Учитывая уникальность места, можно предположить, что цена увеличится значительно.

Депутаты во время сессии сегодня проголосовали за то, чтобы территория площадью 6 га, расположенная рядом с санаторием «Сибиряк», сдавалась в аренду. У руководства санатория появилась возможность претендовать на бор, тем более, что планы грандиозные: построить спортивный центр с велодорожками и уличными тренажерами.

Эту часть бора в течение четырех лет пыталось арендовать руководство санатория «Сибиряк», оно даже незаконно расположило там некоторые объекты. Один муниципальный участок уже находится в аренде — там имею тся парк и арт-объекты. Но отдыхающим, как и бердчанам, гуляющим здесь, не хватает места, потому площадку решено было увеличить за счет приращения земель. Только администрация Бердска инициативу не поддержала, конкретных ответов не давалось. В итоге, все решилось только после изменений в законодательстве: согласно Лесному кодексу РФ, лесные участки могут сдаваться в аренду в рамках проведения ряда мероприятий, в числе которых и обсуждение вопроса на сессии.

Однако за участок, который сейчас «Сибиряк» использует в рамках заключенного с администрацией Бердска договора, также придется побороться. Он получил статус лесного, а значит, тоже может быть выставлен на аукцион. Если депутаты не разрешат сдавать в аренду этот участок, то объекты, расположенные там, снесут. Стоит отметить, что сейчас он содержится в идеальном порядке, об этом депутаты говорили на сессии, отмечая, как важно в Бердске поддерживать бизнесменов и туризм.

Напомним, на прошлой сессии, где не прошел этот вопрос, сдавать в аренду предлагали участок площадью 18 га. Теперь же «кусок» уменьшился в три раза. Обсуждая вопрос, депутаты потратили на прения не больше десяти минут. Точку поставил глава Бердска Евгений Шестернин, отметивший, что речь идет о благоустройстве участка, где бердчане часто бывают. И выбор невелик: либо порядок там наводит муниципалитет за бюджетные деньги, либо бизнесмены. В итоге, 19 депутатов из 30-ти поддержали проект.

Ранее VN.ru публиковал материал о судьбе мини-зоопарка у «Сибиряка». Излюбленное место прогулок горожан оказалось под угрозой сноса.

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