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10:03 (мск), источник: Om1.ru

До 10 мая омичи должны выбрать работы по капремонту

Чаще всего жильцы многоквартирных домов решают на собранные деньги провести ремонт кровли.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, региональный оператор капремонта предложил жителям Омской области и города расписать план работ по каждому дому с разбивкой по периодам вплоть до окончания действия программы капремонта, то есть до 2043 года.

В фонде капремонта рассказали, какую очередность работ обычно выбирают собственники по итогам общего собрания жильцов. Так, в качестве первоочередных работ идет ремонт крыши, на втором месте по популярности — ремонт инженерных сетей, а на третьем — приведение в порядок фасада.

 — Выразить пожелания и зафиксировать их в протоколах общих собраний собственники могут до 10 мая 2017 года, — подчеркнули в фонде. — Свое решение собственникам необходимо направить в фонд капитального ремонта (улица Краснофлотская, 24, кабинет 214). Инициатором общего собрания может выступить каждый собственник помещения многоквартирного дома вне зависимости от того, является ли он уполномоченным собственником (старшим по дому) или нет.

Процедура регламентирована вступившими в силу с начала 2017 года изменениями в Жилищном кодексе РФ, согласно которым в региональной программе капитального ремонта должны быть обозначены плановые периоды работ по каждому виду, чей полный перечень указан в статье 15 закона Омской области № 1568-ОЗ.

 — В действующей редакции региональной программы указаны виды работ, определенные краткосрочными планами, которые приняты до 2019 года, — пояснили в организации. — На плановые периоды, начиная с 2020 года, виды работ в региональной программе требуют конкретизации и должны быть определены с очередной ее актуализацией, которая будет проведена до 30 октября 2017 года.

В фонде отметили, что планирование работ позволит ускорить темпы капремонта, поскольку не потребуется вносить изменения в программу, что может занимать до восьми месяцев. С вопросами собственники квартир могут обратиться в управляющую компанию, орган местного самоуправления или в отдел жилищного хозяйства фонда по телефону: 8 (3812) 399−835. Образцы протоколов, а также региональную программу можно найти здесь.

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