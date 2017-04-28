В Уфе в скором времени снесут 20 аварийных домов

В башкирской столице продолжаются работы по сносу ветхого жилья. Так, недавно в Октябрьском районе города ликвидировали практически целый квартал: снесли старые дома, расположенные на улицах Новоженова и Чудской.

Эти постройки были включены в адресную программу РБ по переселению граждан из аварийного жилья на 2013−2017 годы.

— Жильцы из этих домов переехали в новые квартиры. В ближайшее время по указанной программе снесут еще семь расселенных домов, — отметили в пресс-службе уфимской администрации.

Кроме того, 13 домов сейчас проходят стадию рассмотрения — после завершения формальных процедур, их тоже сотрут с лица земли.