В Челябинской области растет уровень скрытой безработицы

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении по труду и занятости населения, в настоящее время неполное рабочее время трудятся 12 тысяч 982 работника на 60 предприятиях области. По состоянию на начало апреля неполное рабочее время по инициативе работодателя работали 8 тысяч 901 работник 59 предприятий, в начале года — 9 тысяч 571 человек из 55 организаций.

Наибольший объем неполной занятости на сегодня зарегистрирован на ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ» (Миасс) — с 24 апреля на предприятии на неполную рабочую неделю переведены 4 тысячи 429 работников.

Кроме того, неполную занятость обеспечивают на «ЧТЗ-Уралтрак» для 2517 работников, на ОАО «Уральская кузница (Чебаркуль) — 2077 сотрудникам.

По вине работодателя в простое находится 834 работника на 8 предприятиях (на начало года — 1434 человека в 6 организациях). Простаивают работники в Челябинском филиале ОАО «Уральская кузница» (640 человек) и на предприятии Электрофольга (77 человек).

В отпуска без сохранения зарплаты отправлены 11 человек на четырех предприятиях: «ПРО ГРЭС», Бакальское рудоуправление и Рубин (Троицкий район).

По данным главного управления по труду и занятости населения области, уровень официально зарегистрированной безработицы по сравнению с началом года сократился. По состоянию на 26 апреля он составил 1,77%, на 1 января 2017 года был равен 1,79%. В центрах занятости состоит на учете 32 тысячи 665 официально зарегистрированных безработных. На начало года — 33 тысячи 214 человек.