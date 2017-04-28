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09:31 (мск), источник: 112.ua

В Украине сегодня вступило в силу постановление НКРЭКУ об отмене абонплаты за газ

Комиссия отменила решение о введении абонплаты 10 апреля.

Источник: 112.ua

В Украине сегодня, 28 апреля, вступило в законную силу постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг «Об отмене некоторых постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере сфере энергетики и коммунальных услуг», которым предусмотрена отмена абонентской платы за газ. Документ был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» за 27 апреля.

Этим постановлением НКРЭКУ отменила 46 своих постановлений, которые устанавливают тарифы на услуги транспортировки природного газа для потребителей Украины для точек входа и точек выхода для ПАО «Укртрансгаз» и региональных облгазов, принятых 28 марта 2017 года.

Напомним, 10 апреля Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о введении абонплаты за газ.

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