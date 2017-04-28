Придется исправлять: в крае починят скандальные «сиротские» дома

В доме 83 по улице Водников новоселье местные жители отпраздновали более двух лет назад, неприятные сюрпризы начались уже через пару месяцев.

Придется исправлять, так как работы чиновники принимали, не вставая с кресел. Речь о выходе из скандальной ситуации, когда дети-сироты в Перми получили гарантированное государством, но фактически негодное жилье.

Людмила Зотева: «Хотелось бы, чтобы все квартиры, которые получили дети-сироты, в скором времени стали пригодными для жилья».

О проблемах — своих, а также соседских — рассказывает и Андрей Зорин, живущий в доме по улице Исхакова. В квартире трещины и мокрые пятна на стенах.

Над решением проблем работают краевые власти. В начале апреля глава региона Максим Решетников распорядился выделить из краевого бюджета более 2 миллионов рублей на проведение текущего ремонта в 23-х квартирах. В Прикамье создали комиссию по их обследованию, в которую вошли представители инспекции Госжилнадзора, Министерства соцразвития и Минстроя. Сегодня обследуют жильё в Соликамске, по пермским квартирам уже есть некоторые итоги.

По предварительному заключению комиссии, проблемы на ул. Исхакова возникли в результате некачественного обслуживания управляющей компанией. Как заявлено, в ближайшее время её руководству направят предписание. Говоря проще, документ, который требует от обслуживающей организации отремонтировать всё за свой счёт.

Краевые власти в свою очередь будут контролировать исполнение предписаний. В доме на улице Водников обнаружены недостатки в процессе строительства. В этом случае ремонт будет проводиться за счёт средств краевого бюджета с последующим предъявлением претензий к недобросовестным подрядчикам. Продолжается обследование квартир в других городах края.

Михаил Сюткин, и.о. заместителя председателя правительства Пермского края, министр строительства и ЖКХ: «В течение всего 2017 года мы проверим все помещения, которые предоставлены детям-сиротам на территории Пермского края. То есть мы сделаем полную проверку предоставленных помещений — вне зависимости от обращений граждан».

Завершить работы всех 23-х обследованных квартирах должны до 1 июля.