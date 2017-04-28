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15:39 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде появятся выделенные полосы для движения общественного транспорта

Увеличение количества автобусов на опорных и вспомогательных маршрутах, выделенные полосы для движения общественного транспорта — эти новшества уже в ближайшем будущем должны появиться на волгоградских дорогах.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Реализацию комплексной транспортной схемы в Волгограде обсудили депутаты областной думы, представители региональной власти и компаний-перевозчиков. Городской автобусный парк планомерно пополняется, за последние два года муниципальное предприятие получило 84 новые машины, еще 164 поставил новый перевозчик. Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, благодаря которой можно проследить не только местоположение, но и скорость, и стиль вождения. Также в этом году планируется закупить 50 новых трамваев. А еще уже в этом году в Волгограде будут организованы выделенные полосы для движения общественного транспорта на проспекте Ленина, а после — на проспекте Жукова.

Виталий Лихачев, глава администрации Волгограда: «Увеличивающийся пассажиропоток нас не может не радовать. Соответственно, мы делаем выводы, что мы идем правильным путем. Жители Гумрака, к примеру, никогда не видели транспорт, который приезжал с интервалом в 2−3 минуты. Сегодня они это увидели».

Вместе с появлением новых маршрутов и обновлением подвижного состава уже введена современная система безналичной оплаты проезда. Электронная карта «Волна» дает 10-процентную скидку на поездку. Кроме того, реализация всех нововведений преобразит и внешний облик Волгограда. Планируется сделать все площадки общественного транспорта в едином архитектурном стиле. А на них разместить информационные плакаты со схемой проезда. Внедрение комплексной транспортной схемы идет поэтапно, на вспомогательных маршрутах продолжают работать маршрутные такси.

Дмитрий Калашников, председатель комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской областной Думы: «Выходящий в рейс автобус имеет технический контроль, имеет контроль состояния водителя. И до, и после рейса. Мне бы хотелось, чтобы аналогичная схема не на бумаге, а в реальности принималась и в маршрутках. Чтобы были равные условия и по налогообложению этих предприятий».

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