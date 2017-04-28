Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Звезда сериала «Деффчонки» стала мамой во второй раз
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Хэмилтон: Теперь у меня будет балалайка-челлендж
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Протест одного
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Возвращение христиан в Каракош
11:23 (мск), источник: ТАСС

Автозавод «Урал» перешел на сокращенную рабочую неделю из-за колебаний спроса

Всего на предприятии работает более 4,5 тыс. человек.

ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Автозавод «Урал» (входит в группу «ГАЗ») сократил рабочую неделю с пяти до четырех дней. На такой шаг руководству компании пришлось пойти из-за отсутствия ритмичного спроса на полноприводные грузовики в России, сообщили ТАСС в пресс-центре предприятия.

«На автомобильном заводе “Урал” действовала пятидневная рабочая неделя. С сегодняшнего дня завод перешел на сокращенную, четырехднейвную. Введение сокращенной рабочей недели — это мера по сохранению кадрового потенциала завода и оптимизации затрат в условиях продолжающейся неритмичности спроса на полноприводную грузовую технику на российском рынке. Гибкий график работы позволяет перестраивать производство под колебания спроса и избежать сокращений персонала», — пояснила сотрудница пресс-центра завода.

Она добавила, что всего на предприятии работает более 4,5 тыс. человек. Дальнейший график будет определяться в зависимости от ситуации на рынке: при увеличении емкости рынка завод вернется к прежнему режиму работы.

Автомобильный завод «Урал» — основной актив дивизиона «Грузовые автомобили» группы «ГАЗ». Является одним из лидеров российского рынка грузовых полноприводных автомобилей. Выпускает полноприводные грузовики, вахтовые автобусы и грузопассажирские автомобили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Собянин: расселение пятиэтажек в границах района будет закреплено законом
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные россиян
В Совете Федерации оценили действия Трампа в отношении РФ
В России может измениться порядок погашения кредитов
Южная Корея отвергла идею Трампа платить за систему ПРО
СМИ: в ГД готовится законопроект, превращающий Крым в офшор
В Турции раскрыли подробности спасения экипажа российского судна
Чиновник ФИФА признал себя виновным в коррупции
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Skoda Yeti больше не будет Вот это сюрприз – имя Yeti уходит в прошлое. А новый кроссовер, который придет на смену этому компактному кроссоверу, будет называться Karoq
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь