Автозавод «Урал» перешел на сокращенную рабочую неделю из-за колебаний спроса
Всего на предприятии работает более 4,5 тыс. человек.
Всего на предприятии работает более 4,5 тыс. человек.
ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Автозавод «Урал» (входит в группу «ГАЗ») сократил рабочую неделю с пяти до четырех дней. На такой шаг руководству компании пришлось пойти
«На автомобильном заводе “Урал” действовала пятидневная рабочая неделя. С сегодняшнего дня завод перешел на сокращенную, четырехднейвную. Введение сокращенной рабочей недели — это мера по сохранению кадрового потенциала завода и оптимизации затрат в условиях продолжающейся неритмичности спроса на полноприводную грузовую технику на российском рынке. Гибкий график работы позволяет перестраивать производство под колебания спроса и избежать сокращений персонала», — пояснила сотрудница
Она добавила, что всего на предприятии работает более 4,5 тыс. человек. Дальнейший график будет определяться в зависимости от ситуации на рынке: при увеличении емкости рынка завод вернется к прежнему режиму работы.
Автомобильный завод «Урал» — основной актив дивизиона «Грузовые автомобили» группы «ГАЗ». Является одним из лидеров российского рынка грузовых полноприводных автомобилей. Выпускает полноприводные грузовики, вахтовые автобусы и грузопассажирские автомобили.