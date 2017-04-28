Автозавод «Урал» перешел на сокращенную рабочую неделю из-за колебаний спроса

ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Автозавод «Урал» (входит в группу «ГАЗ») сократил рабочую неделю с пяти до четырех дней. На такой шаг руководству компании пришлось пойти из-за отсутствия ритмичного спроса на полноприводные грузовики в России, сообщили ТАСС в пресс-центре предприятия.

«На автомобильном заводе “Урал” действовала пятидневная рабочая неделя. С сегодняшнего дня завод перешел на сокращенную, четырехднейвную. Введение сокращенной рабочей недели — это мера по сохранению кадрового потенциала завода и оптимизации затрат в условиях продолжающейся неритмичности спроса на полноприводную грузовую технику на российском рынке. Гибкий график работы позволяет перестраивать производство под колебания спроса и избежать сокращений персонала», — пояснила сотрудница пресс-центра завода.

Она добавила, что всего на предприятии работает более 4,5 тыс. человек. Дальнейший график будет определяться в зависимости от ситуации на рынке: при увеличении емкости рынка завод вернется к прежнему режиму работы.

Автомобильный завод «Урал» — основной актив дивизиона «Грузовые автомобили» группы «ГАЗ». Является одним из лидеров российского рынка грузовых полноприводных автомобилей. Выпускает полноприводные грузовики, вахтовые автобусы и грузопассажирские автомобили.