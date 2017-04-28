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11:22 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирске впервые за Уралом намерены внедрить 3D-технологии в строительство

Конструктив здания при таких технологиях возводится в три раза быстрее, чем при традиционных.

НОВОСИБИРСК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Новосибирские строители первые за Уралом начнут внедрять инновационные 3D-технологии в строительстве. Инвесторами, развивающими новые технологии, станут производственные компании, работающие на рынке индивидуального малоэтажного строительства, сообщила ТАСС президент Ассоциации малоэтажного и индивидуального домостроения Инна Свечникова.

«Мы планируем приобрести 3D-принтер для строительства у единственного российского производителя этих устройств, резидента Сколково», — сказала она.

Свечникова добавила, что эти технологии могут быть интересны для малого бизнеса, в том числе для индивидуального малоэтажного строительства. «Мы хотим не только внедрить эту технологию, мы с компанией договорились, что совместно подготовим дорожную карту по обучению этим технологиям специалистов среднего звена на базе строительно-монтажного колледжа и специалистов бакалавриата на базе двух новосибирских архитектурно- строительных вузов», — уточнила она.

Следующим этапом, по словам Свечниковой, будет организация производства для 3D-строительства и внедрения принципиально новых строительных материалов. «Речь идет об экологически чистых деревянных смесях разной плотности и разными коэффициентами теплопроводности. Строительство будет вестись на месте, конструктив здания при таких технологиях возводится в три раза быстрее, чем при традиционных технологиях — примерно за трое суток», — уточнила специалист, добавив, что обслуживают принтер всего два человека.

Для начала принтер будет использован для ландшафтных работ на городских территориях. В дальнейших планах ассоциации — наладить производство линейки строительных 3D-принтеров в Новосибирске для нужд Сибирского федерального округа. Инвестиции в проект Свечникова не уточнила, отметив, что стоимость принтера для строительства колеблется от 500 до 900 тыс. рублей.

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