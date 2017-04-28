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10:38 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На смену русла реки в области выделят 200 млн рублей

Борис Дубровский озвучил вариант решения экологической проблемы в Карабаше.

Источник: AP 2017

Борис Дубровский озвучил вариант решения экологической проблемы в Карабаше.

Губернатор Борис Дубровский озвучил вариант решения проблемы реки Сак-Елга. Эту тему он затронул во время большой пресс-конференции с журналистами, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По словам главы региона, областные власти планируют поменять русло и потратить на это 200 миллионов рублей. Проект, который позволит отвести реку в другое место, чтобы миновать отвалы, уже разработан.

Так Сак-Елга выглядит сегодня. Чистая до Карабаша, а дальше она течет через хвостохранилище местного медного завода и, как заявил Губернатор, ежегодно выносит в Аргази несколько тысяч тонн отходов производства. При том, что этот водоем — единственный питьевой источник областного центра.

По словам Бориса Дубровского, работы по изменению русла реки Сак-Елга должны закончиться до 2019 года. Всего же в год экологии областное правительство запланировало более 80 экологических мероприятий.

«Считаю этот вопрос крайне важным, по крайней мере, шумим мы много… и область в первом квартале вошла в десятку регионов, которые провели больше всего мероприятий, посвященных году экологии», — отметил губернатор Челябинской областит Борис Дубровский.

Поручение Президента федеральному правительству — разработать алгоритм управления качеством атмосферного воздуха через сводный расчёт. Промышленная Челябинская область в этом вопросе идет с опережением, считает губернатор. Уже подсчитано, что нужно сделать, чтобы максимально снизить уровень загрязняющих веществ. Масштаб работы — очень большой, и будет непросто, констатировал глава региона. Никто, кроме руководителей городов, областного правительства, не сможет решить, например, проблему с выхлопами транспорта, а их доля в ухудшении экологической обстановки — около 40%. Для сравнения: в Москве — все 90%, отметил губернатор.

А еще рассказал о примере ММК — в результате реконструкции сероулавливающих установок в аглоцехе 25 тысяч тонн вредных веществ не будет выбрасываться в атмосферу Магнитогорска. Это итог масштабных и очень затратных мероприятий предприятия за 7 лет.

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