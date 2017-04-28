На смену русла реки в области выделят 200 млн рублей
Борис Дубровский озвучил вариант решения экологической проблемы в Карабаше.
Борис Дубровский озвучил вариант решения экологической проблемы в Карабаше.
Борис Дубровский озвучил вариант решения экологической проблемы в Карабаше.
Губернатор Борис Дубровский озвучил вариант решения проблемы реки
По словам главы региона, областные власти планируют поменять русло и потратить на это 200 миллионов рублей. Проект, который позволит отвести реку в другое место, чтобы миновать отвалы, уже разработан.
Так
По словам Бориса Дубровского, работы по изменению русла реки
«Считаю этот вопрос крайне важным, по крайней мере, шумим мы много… и область в первом квартале вошла в десятку регионов, которые провели больше всего мероприятий, посвященных году экологии», — отметил губернатор Челябинской областит Борис Дубровский.
Поручение Президента федеральному правительству — разработать алгоритм управления качеством атмосферного воздуха через сводный расчёт. Промышленная Челябинская область в этом вопросе идет с опережением, считает губернатор. Уже подсчитано, что нужно сделать, чтобы максимально снизить уровень загрязняющих веществ. Масштаб работы — очень большой, и будет непросто, констатировал глава региона. Никто, кроме руководителей городов, областного правительства, не сможет решить, например, проблему с выхлопами транспорта, а их доля в ухудшении экологической обстановки — около 40%. Для сравнения: в Москве — все 90%, отметил губернатор.
А еще рассказал о примере ММК — в результате реконструкции сероулавливающих установок в аглоцехе 25 тысяч тонн вредных веществ не будет выбрасываться в атмосферу Магнитогорска. Это итог масштабных и очень затратных мероприятий предприятия за 7 лет.