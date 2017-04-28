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10:11 (мск), источник: Вести.Ru

Собянин: жителям пятиэтажек гарантируют новую квартиру в том же районе

Жители московских хрущевок при желании могут отказаться от переселения в новое жилье.

Источник: Reuters

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем микроблоге в Twitter. Решение об отказе от участия в программе реновации принимается на общем собрании собственников жилья, пояснил столичный градоначальник.

Кроме того, для владельцев ипотечных квартир в законе о расселении пятиэтажек будет предусмотрена норма о замене предмета ипотеки старой квартиры на новую с сохранением условий и обязательств, ранее установленных заключенным договором залога. При этом права требовать досрочный возврат кредита у банка не будет, подчеркивает ТАСС.

Еще одно изменение после критики проекта закона о расселении со стороны президента России Владимира Путина:

всем жителям сносимых пятиэтажек, включая жителей центра Москвы, будет гарантировано предоставление новой квартиры в том же районе.

Ранее Путин подчеркнул, что не подпишет закон о расселение московских хрущевок, если он будет нарушать конституционные права и интересы москвичей.

Исключение при расселении сделано только для Зеленограда и присоединенных территорий Новой Москвы. Тут переселение будет проходить в пределах административного округа.

«По факту будем стремиться предоставить новую квартиру не только в том же районе, но и в том же квартале, в шаговой доступности от старой пятиэтажки», — отметил Собянин во «ВКонтакте».

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