Собянин: жителям пятиэтажек гарантируют новую квартиру в том же районе

Источник: Reuters

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем микроблоге в Twitter. Решение об отказе от участия в программе реновации принимается на общем собрании собственников жилья, пояснил столичный градоначальник.

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Кроме того, для владельцев ипотечных квартир в законе о расселении пятиэтажек будет предусмотрена норма о замене предмета ипотеки старой квартиры на новую с сохранением условий и обязательств, ранее установленных заключенным договором залога. При этом права требовать досрочный возврат кредита у банка не будет, подчеркивает ТАСС. Еще одно изменение после критики проекта закона о расселении со стороны президента России Владимира Путина:

всем жителям сносимых пятиэтажек, включая жителей центра Москвы, будет гарантировано предоставление новой квартиры в том же районе.