Мэр Хабаровска о городских свалках: Индустриальный район нас подвел

Чистоту территорий вдоль железных путей проверили сегодня мэр Хабаровска Александр Соколов и начальник ДВЖД Николай Маклыгин. Пространство вблизи самих путей оказалось чистым, чего не скажешь о прилегающих участках, сообщает портал «Губерния».

«Железнодорожная часть полосы отвода находится в отличном состоянии, местами в удовлетворительном, чего нельзя сказать о территориях со стороны города. Если в четырех районах обстановка еще более-менее, то Индустриальный район нас сегодня подвел. Столько мусора, столько свалок мы уже давно не видели. Здесь еще надо работать и работать», — сказал Александр Соколов.

Градоначальник поручил специальным районным комиссиям в короткие строки составить протоколы об административных правонарушениях на руководства предприятий, владельцев частных домов и гаражно-строительных кооперативов, на чьей земле были обнаружены свалки.

Начальник ДВЖД также подчеркнул, что в этом году железнодорожники постарались навести порядок. Во время субботника вывезли даже тот мусор, который жители близлежащих домов регулярно сваливают рядом с путями.

Кроме того, теперь на железной дороге будут бороться не только со свалками, но и с заброшенными зданиями, которые портят вид города. В прошлом году вдоль ДВЖД уже снесли 30 таких строений. В этом году работу продолжат.