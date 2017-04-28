Владимир Миклушевский: Поток туристов в Приморье начиная с 2012 года увеличился в семь раз

Владивосток, 28 апреля, PrimaMedia.

Серьезного достижения добилась туристическая отрасль Приморского края. Поток туристов за последние пять лет вырос в семь раз. Особенно удачным в этом смысле стал 2016 год — турпоток увеличился на 45%. Это стало результатом слаженной комплексной работы краевой администрации и туроператоров. Об этом сказал губернатор Приморья Владимир Миклушевский в пятницу, 28 апреля, в ходе отчета о деятельности администрации Приморского края в 2016 году перед депутатами краевого Законодательного собрания, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Свою роль в повышении турпотока, конечно, сыграла и девальвация рубля. Но основной причиной стал рост туристической привлекательности Приморья. В последние годы в крае появились такие крупные и узнаваемые объекты, как интегрированная курортно-развлекательная зона «Приморье» (сегодня ее посещает от 1 тысячи человек в день, из них 450 человек селятся в отеле, что вместе приносит 450 млн рублей налогов в краевой и федеральный бюджеты). В ближайшее время начнется вторая очередь строительства отеля, тогда ожидаемое посещение ИКРЗ «Приморье» достигнет 6 тысяч человек.

«Еще одним привлекательным объектом для туристов стал Приморский океанариум. Сегодня здесь более 500 видов морских животных. Хочу отметить, что наш океанариум — это не просто туристический объект, это еще и важнейший исследовательский центр, который позволяет ученым из России и мира изучать морской мир, — сообщил Владимир Миклушевский. — «Мощным стимулом для развития туризма и повышения мобильной активности стало также развитие малой авиации. Сегодня это — одно из приоритетных направлений. Сегодня в крае действует 12 маршрутов, это позволило увеличить поток авиапассажиров более чем в 10 раз. В 2016 году поток составил более 30 тысяч человек».

В течение года Приморский край в целом и город Владивосток неоднократно занимали лидирующие позиции в отраслевых рейтингах и опросах. В неформальном национальном туристском рейтинге, формируемом центром информационных коммуникаций «Рейтинг», Приморский край впервые вошел в первую десятку туристских дестинаций страны. По результатам анализа запросов поисковой системы Google, Приморье стало третьим по популярности направлением у российских туристов после Крыма и Туниса. Приморский край занял пятое место в рейтинге «Самые популярные туристические регионы России в 2016 году» по данным агентства «ТурСтат».

Приморье (Владивосток) продолжает занимать лидирующую позицию в Дальневосточном федеральном округе по количеству и масштабу конгрессно-выставочных и событийных мероприятий.

В 2016 году открылся Конгрессно-выставочный центр «Терминал Экспо», созданный на базе бывшего Терминала «В» аэропорта Владивосток. Проведено порядка 300 мероприятий, основной целью которых являлось повышение уровня узнаваемости региона и увеличения объемов въездного и внутреннего туристских потоков. Проведен Второй Тихоокеанский туристский форум, который состоял из четырех смысловых блоков мероприятий: деловой части, XX Тихоокеанской международной туристской выставки «PITE», Дальневосточного фестиваля «День путешественника» и Недели моды Pacific Style Week.

В рамках форума Приморский край был представлен как транспортный и туристский хаб Дальнего Востока России, перераспределяющий потоки из стран АТР на территории других российских регионов.