Владимир Миклушевский: Поток туристов в Приморье начиная с 2012 года увеличился в семь раз
Сказалась слаженная комплексная работа администрации и туроператоров, отметил губернатор в ходе отчета перед депутатами ЗС ПК.
Сказалась слаженная комплексная работа администрации и туроператоров, отметил губернатор в ходе отчета перед депутатами ЗС ПК.
Владивосток, 28 апреля, PrimaMedia.
Серьезного достижения добилась туристическая отрасль Приморского края. Поток туристов за последние пять лет вырос в семь раз. Особенно удачным в этом смысле стал 2016 год — турпоток увеличился на 45%. Это стало результатом слаженной комплексной работы краевой администрации и туроператоров. Об этом сказал губернатор Приморья Владимир Миклушевский в пятницу, 28 апреля, в ходе отчета о деятельности администрации Приморского края в 2016 году перед депутатами краевого Законодательного собрания, сообщает корр. ИА PrimaMedia.
Свою роль в повышении турпотока, конечно, сыграла и девальвация рубля. Но основной причиной стал рост туристической привлекательности Приморья. В последние годы в крае появились такие крупные и узнаваемые объекты, как интегрированная
«Еще одним привлекательным объектом для туристов стал Приморский океанариум. Сегодня здесь более 500 видов морских животных. Хочу отметить, что наш океанариум — это не просто туристический объект, это еще и важнейший исследовательский центр, который позволяет ученым из России и мира изучать морской мир, — сообщил Владимир Миклушевский. — «Мощным стимулом для развития туризма и повышения мобильной активности стало также развитие малой авиации. Сегодня это — одно из приоритетных направлений. Сегодня в крае действует 12 маршрутов, это позволило увеличить поток авиапассажиров более чем в 10 раз. В 2016 году поток составил более 30 тысяч человек».
В течение года Приморский край в целом и город Владивосток неоднократно занимали лидирующие позиции в отраслевых рейтингах и опросах. В неформальном национальном туристском рейтинге, формируемом центром информационных коммуникаций «Рейтинг», Приморский край впервые вошел в первую десятку туристских дестинаций страны. По результатам анализа запросов поисковой системы Google, Приморье стало третьим по популярности направлением у российских туристов после Крыма и Туниса. Приморский край занял пятое место в рейтинге «Самые популярные туристические регионы России в 2016 году» по данным агентства «ТурСтат».
Приморье (Владивосток) продолжает занимать лидирующую позицию в Дальневосточном федеральном округе по количеству и масштабу
В 2016 году открылся
В рамках форума Приморский край был представлен как транспортный и туристский хаб Дальнего Востока России, перераспределяющий потоки из стран АТР на территории других российских регионов.
— Толчком для развития туристической отрасли в Приморье стал, конечно же, саммит АТЭС-2012, благодаря которому и возникла узнаваемость нашего края в странах АТР. Были сделаны определенные вложения в развитие инфраструктуры, край получил бесценный опыт приема делегаций на самом высоком уровне, — прокомментировала директор