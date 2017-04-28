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10:17 (мск), источник: NewsKo

Подрядчик отказался от строительства бассейна в Закамске

Аукцион на строительство бассейна в правобережной части Перми, а именно по адресу Сысольская 10/5, 26 апреля был объявлен повторно.

Напомним, конкурс на строительство бассейна в Закамске был объявлен в марте этого года. Но единственный участник — «Первая консалтинговая компания» — расторг договор 12 апреля.

Максимальная стоимость контракта составляет 91,248 млн рублей.

Повторный аукцион объявили 26 апреля. Заявки принимаются до 16 мая. Торги состоятся 25 мая.

Напомним, решение о строительстве бассейна на улице Сысольская, 10/5 было принято в 2016 году. По условиям договора, подрядчик должен будет возвести одноэтажное здание бассейна площадью 1,5 тыс. кв. м за один год со дня заключения контракта. Кроме того, в документации прописано, что бассейн должен быть оборудован тренажёрным залом, а также иметь цокольный этаж. Размер чаши бассейна составит 25×11 кв м.

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