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10:44 (мск), источник: Prokazan.ru

Центробанк ввел временную администрацию в Спурт банке

28 апреля Центральный банк России ввел временную администрацию на шесть месяцев в Спурт банке. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Источник: Prokazan.ru

 — В связи с неустойчивым финансовым положением Акционерного коммерческого Банка «Спурт» (публичное акционерное общество) (рег. № 2207) и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, Банк России приказом от 28.04.2017 № ОД-1136 возложил с 28.04.2017 на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство) функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев, — говорится в тексте сообщения.

Сообщается, что на этот период полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления АКБ «Спурт» (ПАО), приостановлены.

 — Ухудшение финансового положения банка обусловлено значительным оттоком денежных средств клиентов юридических и физических лиц, спровоцированным, в том числе информационными атаками через социальные сети. На начальном этапе снижения ликвидности банку удавалось выполнять принятые на себя обязательства за счет реализации ликвидных активов. В дальнейшем реализация активов была затруднена в связи с участием банка в финансировании крупного инвестиционного проекта на предприятиях, подконтрольных руководителю банка, — сообщает ЦБ.

АСВ начнет выплаты вкладчикам банка не позднее 12 мая.

Напомним, 24 апреля татарстанский Спурт банк приостановил все операции по счетам клиентов. Ранее стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который является владельцем 28,25% акций казанского Спурт банка, не планирует участвовать в докапитализации банка.

Спурт банк потерял около 6 млрд рублей из-за информационной атаки. Банк столкнулся с проблемой оттока привлеченных ресурсов. Данное обстоятельство было вызвано чередой распространяемых в соцсетях и СМИ слухов о будущих проблемах у всех местных банков на волне отзывов лицензий у ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк», «АНКОР Банк» (АО), АО «Булгар банк», КБ «Камский Горизонт». К примеру, с корреспондентских счетов, в кассах и банкоматах сняли 1,3 млрд рублей, а облигации и еврооблигации были проданы на сумму более 3 млрд рублей.

13 марта стало известно, что Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс рублей. После этого в самом банке заявили, что на банк идет информационная атака.

Глава банка Спурт Евгения Даутова заявила об оттоке в течение недели нескольких миллиардов рублей из-за паники среди клиентов на фоне ошибочных слухов об отзыве лицензии у банка. По ее словам, пик оттока наличных пришелся на 8—9 марта.

Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО «Татгазинвест» — региональный оператор «Газпрома» по реализации газа.

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