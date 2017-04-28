Центробанк ввел временную администрацию в Спурт банке
28 апреля Центральный банк России ввел временную администрацию на шесть месяцев в Спурт банке. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
28 апреля Центральный банк России ввел временную администрацию на шесть месяцев в Спурт банке. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
— В связи с неустойчивым финансовым положением Акционерного коммерческого Банка «Спурт» (публичное акционерное общество) (рег. № 2207) и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, Банк России приказом от
Сообщается, что на этот период полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления АКБ «Спурт» (ПАО), приостановлены.
— Ухудшение финансового положения банка обусловлено значительным оттоком денежных средств клиентов юридических и физических лиц, спровоцированным, в том числе информационными атаками через социальные сети. На начальном этапе снижения ликвидности банку удавалось выполнять принятые на себя обязательства за счет реализации ликвидных активов. В дальнейшем реализация активов была затруднена в связи с участием банка в финансировании крупного инвестиционного проекта на предприятиях, подконтрольных руководителю банка, — сообщает ЦБ.
АСВ начнет выплаты вкладчикам банка не позднее 12 мая.
Напомним, 24 апреля татарстанский Спурт банк приостановил все операции по счетам клиентов. Ранее стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который является владельцем 28,25% акций казанского Спурт банка, не планирует участвовать в докапитализации банка.
Спурт банк потерял около 6 млрд рублей
13 марта стало известно, что Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс рублей. После этого в самом банке заявили, что на банк идет информационная атака.
Глава банка Спурт Евгения Даутова заявила об оттоке в течение недели нескольких миллиардов рублей
Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО «Татгазинвест» — региональный оператор «Газпрома» по реализации газа.