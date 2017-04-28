Мэрия Екатеринбурга подала заявление о банкротстве одного из старейших в городе застройщиков СМУ-3

Гендиректор СМУ-3 Илья Полищук уточнил агентству «Интерфакс-Урал», что задолженность перед администрацией возникла по ошибке финансовой службы застройщика.

«Мои финансовые службы “проспали” этот платеж, но за два рабочих дня мы, конечно же, погасим долг, мэрия прекрасно об этом знает. Но, как говорится, ложечки найдутся, а осадок останется», — отметил руководитель строительной компании.

По его мнению, это заявление наносит репутационный вред СМУ-3, поскольку вызывает тревогу у дольщиков.

И. Полищук добавил, что сумма долга несоизмерима с годовым доходом застройщика.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2016 году выручка от продаж компании составила 205,828 млн рублей, что на 15,3% больше по сравнению с 2015 годом. Чистая прибыль сократилась на 5,7%, составив 1,716 млн рублей.

По данным, опубликованным на сайте компании, СМУ-3 является одним из старейших застройщиков Свердловской области. Компания занимается строительством жилых комплексов «Аристократ» и «Вивальди». Ранее построила 26-этажное здание правительства Свердловской области, учебные корпуса Уральского федерального университета, здание театра эстрады, корпуса НПО «Автоматики» и «Уральского электромеханического завода».