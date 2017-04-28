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10:49 (мск), источник: Коммерсантъ

В Пермском крае подано две налоговые декларации с доходом свыше 1 млрд рублей

В налоговые органы Пермского края на данный момент поступило 112 038 налоговых деклараций физических лиц формы 3-НДФЛ по доходам за 2016 год.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замруководителя управления ФНС России по Пермскому краю Любовь Батуева.

В 79 773 деклараций указана сумма дохода до 1 млн руб., в 5,4 тыс. В 79 773 деклараций указана сумма дохода до 1 млн руб., В 79 773 деклараций указана сумма дохода до 1 млн руб., 8 человек — от 100 до 500 млн руб. Двое физлиц указали в декларациях сумму дохода свыше 1 млрд руб.

Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета, составила 2, В 79 773 деклараций указана сумма дохода до 1 млн руб., подлежащая уплате — 540,144 млн руб. Срок подачи деклараций заканчивается 2 мая.

Отметим, по результатам декларационной кампании-2016 в 2015 году в налоговые органы Пермского края было подано 232,2 тыс. деклараций по налогу на доходы физических лиц. По данным УФНС, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по результатам камеральных проверок деклараций о доходах за 2015 год, в целом по краю составила 1, В 79 773 деклараций указана сумма дохода до 1 млн руб., что на 348,9 млн руб. (или 41,6%) больше, чем в 2014 году.

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