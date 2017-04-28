Начальник МФЦ оштрафован за волокиту в Волгограде
Прокуратурой Красноармейского района Волгограда в отношении начальника отдела
Прокуратурой Красноармейского района Волгограда в отношении начальника отдела
По итогам рассмотрения дела, сообщает ВДТВ, госслужащий выплатил штраф и устранил все нарушения.
Поясним, что по данным прокуратуры Красноармейского района, проверка проводилась на предмет соблюдения требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства».
В итоге были установлены нарушения отделом предписанного срока передачи в администрацию Красноармейского района Волгограда заявлений граждан с комплектом документов, необходимых для предоставления названной муниципальной услуги, а также срока выдачи заявителям соответствующих документов.
В результате предпринятых прокурором мер необходимые документы были выданы.