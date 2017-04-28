Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Что нужно знать о ранней диагностике рака
Как избежать пожаров и протечек в доме?
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Хэмилтон: Теперь у меня будет балалайка-челлендж
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
13:00 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Начальник МФЦ оштрафован за волокиту в Волгограде

Прокуратурой Красноармейского района Волгограда в отношении начальника отдела адресно-справочной работы МФЦ за нарушение порядка предоставления госуслуги было возбуждено дело об административном правонарушении.

По итогам рассмотрения дела, сообщает ВДТВ, госслужащий выплатил штраф и устранил все нарушения.

Поясним, что по данным прокуратуры Красноармейского района, проверка проводилась на предмет соблюдения требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства».

В итоге были установлены нарушения отделом предписанного срока передачи в администрацию Красноармейского района Волгограда заявлений граждан с комплектом документов, необходимых для предоставления названной муниципальной услуги, а также срока выдачи заявителям соответствующих документов.

В результате предпринятых прокурором мер необходимые документы были выданы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ
В Совете Федерации оценили действия Трампа в отношении РФ
В России может измениться порядок погашения кредитов
В ПАСЕ готовят процедуру импичмента главы Ассамблеи
СМИ: в ГД готовится законопроект, превращающий Крым в офшор
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Вместо «Йети»: эксклюзивный тест нового кроссовера Skoda Karoq появился внезапно. Замену Yeti ждали, но не так сразу — без прелюдий. Пара шпионских фото/видео не в счет. Раз не было точной информации, поползли слухи. А что оказалось правдой?
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь