Начальник МФЦ оштрафован за волокиту в Волгограде

По итогам рассмотрения дела, сообщает ВДТВ, госслужащий выплатил штраф и устранил все нарушения.

Поясним, что по данным прокуратуры Красноармейского района, проверка проводилась на предмет соблюдения требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства».

В итоге были установлены нарушения отделом предписанного срока передачи в администрацию Красноармейского района Волгограда заявлений граждан с комплектом документов, необходимых для предоставления названной муниципальной услуги, а также срока выдачи заявителям соответствующих документов.

В результате предпринятых прокурором мер необходимые документы были выданы.