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11:52 (мск), источник: БЕЛТА

ЕАБР определил условия предоставления Беларуси следующих траншей кредитов

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития определил условия предоставления Беларуси следующих траншей кредитов. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ЕАБР, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Предлагаемые корректировки отражены в обновленном Письме о намерениях Правительства и Национального банка Республики Беларусь, согласно которому условия предоставления пятого — седьмого траншей усилены рядом мероприятий, направленных на совершенствование методов корпоративного управления в 17 акционерных обществах, в том числе через принятие корпоративных кодексов, создание профильных комитетов и усиление состава наблюдательных советов независимыми директорами. Также условиями являются оптимизация государственной собственности на республиканском уровне через передачу в коммунальную собственность не менее 45 государственных предприятий и продажа государственной доли акций отдельных акционерных обществ на бирже», — говорится в сообщении ЕАБР.

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В условия шестого транша включен новый контрольный показатель по разработке и внедрению в практику механизмов социальной защиты, предусматривающих профессиональное переобучение высвобождаемых в ходе реорганизации работников и их дальнейшее трудоустройство. Данное мероприятие направлено на создание условий по проведению более активной оптимизации численности работников на государственных предприятиях.

По информации ЕАБР, условиями седьмого транша повторно предусматривается законодательное утверждение порядка принятия местными органами власти решений о передаче в доверительное управление коммунальных предприятий как дополнительного механизма оздоровления финансово неустойчивых государственных предприятий, в основном сельскохозяйственного назначения. При этом статус данного условия переведен в «контрольный».

Как сообщалось, Республика Беларусь получила третий транш финансового кредита в объеме $300 млн из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), управляющим средствами которого является Евразийский банк развития. Из общей суммы кредита в размере $2 млрд, предусмотренной на поддержку программы реформ Беларуси в течение 2016−2017 годов, в настоящее время с учетом предыдущих траншей стране предоставлено $1,1 млрд.

В банке также добавили, что по поручению Совета Фонда в мае текущего года управляющий проведет очередной раунд консультаций с властями Беларуси по формированию дополнительных мер для последующих траншей. Их реализация будет направлена на достижение целей программы, поддерживаемой финансовым кредитом ЕФСР. При этом фокус переговоров будет направлен на разработку мер повышения эффективности управления государственными предприятиями как ключевого фактора выхода Республики Беларусь на долгосрочный устойчивый рост, резюмировали эксперты ЕАБР.

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