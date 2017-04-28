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16:34 (мск), источник: РИАЦ

В транспортную схему Волгограда вносятся изменения

В комитете облдумы по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству обсудили ход реализации комплексной транспортной схемы (КТС) в Волгограде.

Источник: РИАЦ

В дискуссии по этой резонансной теме участвовали все заинтересованные стороны: представители законодательной и исполнительной власти региона и Волгограда, транспортных предприятий и общественных организаций.

Основную информацию о реализации КТС сообщил глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Он напомнил, что с конца 90-х в городе сложилась крайне напряженная ситуация с пассажирскими перевозками. Среди основных проблем выделялась неконтролируемость коммерческого транспорта в сочетании с высоким уровнем дублирования и стихийности маршрутной сети, абсолютным доминированием изношенных автобусов малой вместимости, так называемых, маршрутных такси.

С учетом опыта других регионов, в Волгограде, впервые за 20 лет, начал применяться планомерный комплексный подход к развитию дорожно-транспортной системы. Была коренным образом улучшена деятельность муниципальных транспортных предприятий «ВПАТП № 7» и «Метроэлектротранс». Специалистами профильного ведомства мэрии Волгограда, с привлечением экспертов, на основе детального изучения обстановки, была разработана комплексная транспортная схема. Проект КТС широко обсуждался. Схема планирования пассажирских перевозок была утверждена в 2016 году. Тогда же началась поэтапная реализация масштабного проекта в сфере транспорта.

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Новая схема предусматривает создание в городе-миллионнике сбалансированной сети опорных и вспомогательных маршрутов общественного транспорта. Опорную сеть, проходящую по основным магистралям города, составляют 15 автобусных, а также все трамвайные и троллейбусные маршруты. Опорные автобусные линии обслуживают порядка 250 низкопольных комфортных машин большой вместимости, которые оснащены системами климат-контроля и ГЛОНАСС. Из них, 84 автобуса в течение двух последних лет пополнили парк муниципального предприятия «ВПАТП-7» благодаря поддержке федерального и регионального бюджетов, еще 164 — поставил городу новый перевозчик.

Отдаленные территории продолжают обслуживать маршрутные такси и автобусы средней вместимости — в схеме предусмотрено более 30 вспомогательных маршрутов. Такой подход исключает излишнее дублирование маршрутов. Освобождение основных магистралей от хаотичного движения «маршруток» повысит пропускную способность улиц и безопасность движения. Власти Волгограда подчеркивают, что также намерены развивать городской электрический транспорт. В частности, в текущем году планируется закупить для МУП «МЭТ» порядка 50 новых трамваев.

Еще один весомый аргумент в пользу новой КТС — необходимость легализации пассажирских перевозок. Использование «серых» схем в работе маршрутных такси приводит к ежегодным потерям бюджета в миллионы рублей. Эти средства нужны для развития социальной сферы региона. Одновременно с внедрением новых маршрутов и обновлением подвижного состава в системе муниципального пассажирского транспорта вводится система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Электронная транспортная карта «Волна» дает пассажирам 10%-ю скидку при поездке на автобусах, троллейбусах и трамваях.

Разрабатывается широкая линейка тарифов для проезда на различных видах транспорта с учётом покупательской способности граждан. Автоматизированная система безналичной оплаты проезда также позволяет учитывать пассажиропоток и, соответственно, вносить актуальные изменения в действующую транспортную схему.

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«Транспортная схема продолжает совершенствоваться. Мы постоянно мониторим ситуацию и готовы вносить необходимые коррективы», — подчеркнул в ходе обсуждения Виталий Лихачев.

На заседании думского комитета были озвучены также ближайшие перспективы транспортного сообщения. В частности, в рамках подготовки к ЧМ-2018, будет организовано движение электричек между вокзалом «Волгоград-1» и аэропортом. Более того, есть планы продлить маршруты «Аэроэкспресса» до Красноармейского района и в Волжский. При этом интервал движения в часы пик сократится до получаса, а днем — до одного часа.

Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу создания на автодорогах выделенных полос для общественного транспорта. Как пояснил Виталий Лихачев, для выполнения поставленной задачи необходимо организовать работу автоматизированной системы управления дорожным движением, которая будет регулировать переключение светофоров в соответствии с транспортной обстановкой. В этом году «выделенка» должна появиться на проспекте Ленина. В следующем году — на проспекте Жукова.

Кроме того, уже разработан единый стиль остановочных павильонов Волгограда. Их замена начнется также в этом году.

«Мы находимся в начале пути, но уже видим явные изменения в наведении порядка с ремонтом дорог, постепенно меняется культура перевозки пассажиров, используется самый передовой опыт, — отметил заместитель председателя облдумы Сергей Горняков. — Движение вперед в этом направлении необходимо продолжать».

«В данном случае областная Дума является площадкой для обсуждения острых вопросов и совместного поиска взаимоприемлемых оптимальных решений, — подвел итог обсуждению председатель парламентского комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Калашников. — Мэрия предложила механизм взаимодействия, нахождения компромиссов, который позволит учесть пожелания и пассажиров, и перевозчиков. Наш комитет будет аккумулировать обращения, которые поступают в адрес областных депутатов. Вместе мы будем прорабатывать вопросы по каждому маршруту. Думаю, часть маршрутных такси можно сохранить, изменив траекторию их движения и упорядочив расписание. Такие изменения в транспортную схему уже вносятся. Областная Дума, администрация региона и городская власть нацелены на формирование комфортных условий для того, чтобы граждане пользовались современным, безопасным, удобным для них транспортом, который будет работать по единым цивилизованным правилам».

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