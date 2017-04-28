В транспортную схему Волгограда вносятся изменения

Источник: РИАЦ

В дискуссии по этой резонансной теме участвовали все заинтересованные стороны: представители законодательной и исполнительной власти региона и Волгограда, транспортных предприятий и общественных организаций. Основную информацию о реализации КТС сообщил глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Он напомнил, что с конца 90-х в городе сложилась крайне напряженная ситуация с пассажирскими перевозками. Среди основных проблем выделялась неконтролируемость коммерческого транспорта в сочетании с высоким уровнем дублирования и стихийности маршрутной сети, абсолютным доминированием изношенных автобусов малой вместимости, так называемых, маршрутных такси. С учетом опыта других регионов, в Волгограде, впервые за 20 лет, начал применяться планомерный комплексный подход к развитию дорожно-транспортной системы. Была коренным образом улучшена деятельность муниципальных транспортных предприятий «ВПАТП № 7» и «Метроэлектротранс». Специалистами профильного ведомства мэрии Волгограда, с привлечением экспертов, на основе детального изучения обстановки, была разработана комплексная транспортная схема. Проект КТС широко обсуждался. Схема планирования пассажирских перевозок была утверждена в 2016 году. Тогда же началась поэтапная реализация масштабного проекта в сфере транспорта.

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Новая схема предусматривает создание в городе-миллионнике сбалансированной сети опорных и вспомогательных маршрутов общественного транспорта. Опорную сеть, проходящую по основным магистралям города, составляют 15 автобусных, а также все трамвайные и троллейбусные маршруты. Опорные автобусные линии обслуживают порядка 250 низкопольных комфортных машин большой вместимости, которые оснащены системами климат-контроля и ГЛОНАСС. Из них, 84 автобуса в течение двух последних лет пополнили парк муниципального предприятия «ВПАТП-7» благодаря поддержке федерального и регионального бюджетов, еще 164 — поставил городу новый перевозчик. Отдаленные территории продолжают обслуживать маршрутные такси и автобусы средней вместимости — в схеме предусмотрено более 30 вспомогательных маршрутов. Такой подход исключает излишнее дублирование маршрутов. Освобождение основных магистралей от хаотичного движения «маршруток» повысит пропускную способность улиц и безопасность движения. Власти Волгограда подчеркивают, что также намерены развивать городской электрический транспорт. В частности, в текущем году планируется закупить для МУП «МЭТ» порядка 50 новых трамваев. Еще один весомый аргумент в пользу новой КТС — необходимость легализации пассажирских перевозок. Использование «серых» схем в работе маршрутных такси приводит к ежегодным потерям бюджета в миллионы рублей. Эти средства нужны для развития социальной сферы региона. Одновременно с внедрением новых маршрутов и обновлением подвижного состава в системе муниципального пассажирского транспорта вводится система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Электронная транспортная карта «Волна» дает пассажирам 10%-ю скидку при поездке на автобусах, троллейбусах и трамваях. Разрабатывается широкая линейка тарифов для проезда на различных видах транспорта с учётом покупательской способности граждан. Автоматизированная система безналичной оплаты проезда также позволяет учитывать пассажиропоток и, соответственно, вносить актуальные изменения в действующую транспортную схему.

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