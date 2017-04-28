О строительстве нового города Нуркент доложили Бакытжану Сагинтаеву
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В ходе рабочей поездки в Алматинскую область
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В ходе рабочей поездки в Алматинскую область
Б. Сагинтаева проинформировали о текущей деятельности индустриальных зон «Талдыкорган», «Бекере», о работе СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота», а также доложили о ходе строительства нового города Нуркент в Панфиловском районе области и развития
Стоит отметить, что на данный момент на территории индустриальной зоны «Талдыкорган» действует 11 предприятий, в том числе заводы и цеха по производству металлоизделий, утеплительных базальтовых плит, асфальта, бетона и другие. Также в скором времени еще дополнительно 9 предприятий планируют разместить здесь свои производства.
Для того, чтобы обеспечить новые производства квалифицированными специалистами в регионе на регулярной основе проводятся ярмарки вакансий.
Для обеспечения граждан рабочими местами, Правительство РК реализует комплекс мер по развитию сервисной экономики, кроме того, по поручению Президента РК Н. Назарбаева была принята Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, а также программа бесплатного