О строительстве нового города Нуркент доложили Бакытжану Сагинтаеву

Б. Сагинтаева проинформировали о текущей деятельности индустриальных зон «Талдыкорган», «Бекере», о работе СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота», а также доложили о ходе строительства нового города Нуркент в Панфиловском районе области и развития города-спутника Gate Sity.

Стоит отметить, что на данный момент на территории индустриальной зоны «Талдыкорган» действует 11 предприятий, в том числе заводы и цеха по производству металлоизделий, утеплительных базальтовых плит, асфальта, бетона и другие. Также в скором времени еще дополнительно 9 предприятий планируют разместить здесь свои производства.

Для того, чтобы обеспечить новые производства квалифицированными специалистами в регионе на регулярной основе проводятся ярмарки вакансий. Премьер-Министр РК Б. Сагинтаев посетил такую ярмарку в новом парке «Жастар», где порядка 100 предприятий предложили более 1 500 рабочих мест. Бакытжана Сагинтаева проинформировали, что благодаря регулярным ярмаркам, с начала текущего года удалось трудоустроить более 6 тыс. человек. В том числе, постоянными рабочими местами обеспечены порядка 2300 человек, сезонными — 1300 человек, за счет средств местных бюджетов оплачиваемыми общественными работами охвачены 2700 человек.